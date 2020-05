Umleitung ausgeschildert

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Nienburg teilt mit, dass ab Montag, 11. Mai, die Fahrbahn und Nebenanlagen der Straße „Im Mühlengrunde“ erneuert werden (wir berichteten). Dieser Abschnitt zwischen der

Sudweyher und der Kirchweyher Straße wird voll gesperrt und eine Umleitung ausgewiesen. In diesem Abschnitt wird zwischen der Hache und der Gemeindestraße Am Ellenbruch die Straße voll ausgebaut. In diesem Zuge werden unter anderem der Regenwasserkanal und die Trinkwasserleitung erneuert. Außerdem wird die Bushaltestellen saniert.

sie/Grafik: Straßenverkehrsbehörde