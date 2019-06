„Twist and Shout“ zum Mühlentag

Die Band New Jam unterhält die Besucher in Sudweyhe. Fotos: Jantje Ehlers

Sudweyhe / Heiligenrode - Von Heiner Büntemeyer. Das Mühlenfest an der Sudweyher Wassermühle war am Pfingstmontag ein echtes Fest für die ganze Familie. Bei herrlichem Wetter wurde der Seitenstreifen der Straße „Zum Mühlengrund“ zum großen Fahrradparkplatz umfunktioniert. Kulturbüromitarbeiterin Tina Fischer hatte nicht zu viel versprochen: Es war für jeden etwas im Programm. Vor allem die Kinder hatten ihren Spaß. Balancier- und Turngeräte auf dem Rasen und zahlreiche Tisch-Gesellschaftsspiele unter dem Zeltdach hatten enormen Aufforderungscharakter. Selbst die Erwachsenen setzten sich an die Tische, um miteinander den verblüffend simplen Quarter zu spielen oder den Tiroler auszuprobieren, der sich auch noch „bei vier Promille“ spielen lässt, wie Oscar vom Spielmobil erklärte. Ein Renner unter den Spielgeräten war die sieben Meter lange Rollbahn.

Der kulinarische Bereich wurde durch das ehemalige Restaurant Ribecca hervorragend abgedeckt und bestand nicht nur aus einem Bratwurst-Pommes-Angebot.

Thomas Prieser hatte zwei Geschichten zum Zuhören mitgebracht. Der leidenschaftliche und ehrenamtliche Vorleser, der früher ein Bremer Bürgerhaus geleitet hat und Mitglied im Arbeitskreis Bremer Archive ist, las natürlich „Die Bremer Stadtmusikanten“ und etwas später noch eine Geschichte, in der ein Esel die Hauptrolle spielt: „Tischlein, deck dich!“

Für den musikalischen Teil der Veranstaltung sorgten bereits zum vierten Malin Folge die Fairies aus Weyhe. Die Beatles-Coverband hatte zahlreiche musikalische Überraschungen mitgebracht, darunter einige Songs, bei denen nur ausgemachte Beatles-Fans wussten, dass die Fab-Four sie geschrieben hatten.

Die Besucher, die es sich vor der Bühne gemütlich gemacht hatten, wippten schon bald mit den Füßen, nur um dann auch die Hände zu Hilfe zu nehmen und schließlich zu „Twist and shout“ zu tanzen und bei „Hey Jude“ laut mitzusingen.

Anschließend hatten Gerd Bastigkeit und sein „New Jam“ mal wieder ein Heimspiel. Auch sie begeisterten die vielen Gäste im Mühlengrund mit eigenen Songs, aber auch mit Coverversionen im Bereich Blues, Rock und Soul mit Songs von Eric Clapton, Van Morrison, Prince und Santana.

„Ein Tag zum Genießen“, meinte eine Besuchergruppe, die sich ein schattiges Plätzchen auf dem Rasen gesucht hatte. Sie wartete mit bereits gefüllten Gläsern „auf den vierten Mann“, der noch am Verpflegungsstand in der Warteschlange stand. Die kleine Runde hatte eine Radtour aus Habenhausen unternommen und wollte sich beim Mühlentag wieder für den Weg zurück nach Hause stärken.

Natürlich war am Pfingstmontag dann auch die Wassermühle geöffnet. Dort hielt sich die Zahl der Besucher aber in Grenzen. Im Maschinenraum war es jedoch erfrischend kühl, und einige Gäste nutzten die Gelegenheit, um im Obergeschoss einen Blick in die Ausstellung „Schnitt trifft auf Schnitt“ der beiden Künstler Margareta Hihn und Thorsten Schütt zu werfen.

Auch an der Mühle in Heiligenrode war an dem Tag einiges los: Kaffee und Kuchen im rustikalen Ambiente, Musik, alte Technik, Angebote für Kinder sowie eine Fahrzeug- und Geräteschau der Feuerwehr. Dazu hatte die Mühlen-Gemeinschaft Heiligenrode zusammen mit der Gemeinde Stuhr eingeladen. Die Gruppe Heat The Beat sorgte schließlich auf der Heiligenroder Veranstaltung für die Musik und den ein oder anderen Tanz.