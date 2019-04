Die Tücken der Schnäppchenjagd

Weyhe - Von Lea Elfers Und Sigi Schritt. Die Gier nach Schnäppchen lässt zahlreiche Weyher in die Falle schlittern. Davon können Franziska Mehlan, Leiterin des Weyher Polizeikommissariats, und Kriminalhauptkommissar Helmut Hollermann ein Lied singen. Sie kennen die variantenreichen Maschen, die sich die kreativen Betrüger einfallen lassen, um an das Geld der Menschen heranzukommen. Die Ordnungshüter können zwar keine exakte Schadenssumme nennen, aber schätzen, dass es um einen mindestens sechsstelligen Betrag geht. Die Summen variieren je Fall zwischen 50 und 3 000 Euro.

Das Leester Polizeikommissariat hat im vergangenen Jahr 654 Betrugsfälle für Stuhr und Weyhe statistisch erfasst. Es gibt darüber hinaus auch Fälle von Computerbetrug, in denen die Tatorte nicht nur außerhalb der Gemeindegrenzen, sondern sogar außerhalb Deutschlands liegen. „Auch diese Straftaten bearbeiten wir, doch sie fließen nicht in unsere Statistik ein“, sagt Mehlan.

Immer häufiger handle es sich bei dieser Art von Vergehen um Warenbetrug, dem die Opfer durch verlockende Angebote verfallen, so Mehlan. Die „Schnäppchenjäger“, wie die Leiterin des Polizeikommissariats sie betitelt, stoßen zum Beispiel im Internet auf günstige Produkte, die sie dann per Kassenvorschuss erwerben. „Dass sie von der Ware allerdings nie etwas zu sehen bekommen werden, ahnen die meisten bis dahin nicht.“ Eigentlich müssten die Kaufinteressenten ob des geringen Preises stutzig werden, findet die Polizeichefin. Es sollten alle Alarmglocken schrillen, wenn eine Neuware im Vergleich zum üblichen Marktpreis erheblich billiger angeboten wird. Sicher ist aber laut Mehlan, dass die Betrüger geschickt die menschlichen Schwächen ausnutzen.

Unter diesen sogenannten Leistungs- und Dienstleistungsbetrug fallen auch zwielichtige Firmen, die an Haustüren klingeln und Dienstleistungen für einen niedrigen Preis anbieten. Der wird später bar kassiert. Laut Helmut Hollermann folgen am Ende noch „gewaltige Summen wegen erschwerter Bedingungen“. Der Kriminalhauptkommissar berichtet von Opfern angeblicher Dachdecker, Rohrreiniger und Schlüsseldienstleister. Der Polizist erinnert an einen Fall aus Kirchweyhe, der sich im November ereignet hatte (wir berichteten). Damals hatte eine Enkelin die Betrugsmasche von fliegenden Dachdeckern aus Nordrhein-Westfalen gewittert und sie zusammen mit der Polizei entlarvt. Auch dieser Fall floss in die Kriminalstatistik ein. Beim Thema Betrug gehen die Ordnungshüter von einer hohen Dunkelziffer aus, weil es auch immer wieder Opfer gibt, die aus Scham keine Anzeige erstatten. Dabei wissen die Polizisten, dass „jedermann in die Falle tappen kann“. Deshalb rät die Polizeichefin, gesundes Misstrauen walten zu lassen und sich nicht zu scheuen, bei der Wache anzurufen. Mehlan berichtet von ihrer Freundin, die im Internet eine hochwertige Handtasche bestellt hatte, aber trotz der Zusicherung des Verkäufers das Modeaccessoire nie erhalten hat. Ein anderes Beispiel: Durch das Hacken eines Accounts können per Datendiebstahl Betrüger in die Lage versetzt werden, Waren zu ergaunern, die Opfer bezahlen müssen.

Eine gute Nachricht hat die Polizeichefin parat: Die Aufklärungsquote für die Weyher und Stuhrer Fälle liegt bei 80 Prozent. Die Chancen stehen also gut, den Schaden ersetzt zu bekommen.