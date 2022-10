TSV Melchiorshausen bereitet seine 100-Jahr-Feier vor

Von: Rainer Jysch

Blicken dem 100. Geburtstag ihres Vereins entgegen (v.r.): Birgit Sündermann (1. Vorsitzende), Herwig Sündermann (Festausschuss und Jugendleiter Fußball) sowie Lena Cloos (Pressewartin). © Rainer Jysch

Der TSV „Blau-Weiss“ Melchiorshausen feiert nächstes Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Geplant ist ein Festwochenende. Die Vorbereitungen laufen.

Melchiorshausen – Am 4. November 1923 schlug die Geburtsstunde des Turn- und Sportvereins TSV „Blau-Weiss“ Melchiorshausen. Seit geraumer Zeit laufen die Vorbereitungen für die 100-Jahr-Feierlichkeiten, die im nächsten Jahr auf dem Vereinsgelände, Bollmannsdamm 4, über die Bühne gehen sollen. Das erste September-Wochenende 2023 (1. bis 3.9.) steht dann ganz im Zeichen des 100-jährigen Geburtstages.

Gymnastik ist die mitgliederstärkste Sparte beim TSV „Blau-Weiss“ Melchiorshausen

„Die Gymnastik, in verschiedenen Variationen, ist heute die mitgliederstärkste Sparte des Vereins“, sagt die TSV-Vorsitzende, Birgit Sündermann. „Insgesamt bietet der Verein eine sehr große Vielzahl an Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen.“ Mehr als 800 Mitglieder nutzen dies aktuell. „Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte hat die Mitgliederzahl die Schwelle von 800 überschritten“, berichtet Herwig Sündermann, Jugendleiter Fußball und im Verein zuständig für alle Feierlichkeiten. Bei einer Einwohnerzahl des Weyher Ortsteils von rund 1.800 Menschen erhält die Zahl der Mitglieder schon eine beachtliche Dimension.

„Die Reha-Maßnahmen haben einen großen Stellenwert, einen Schwerpunkt in der Vereinsarbeit bekommen. Inklusion steht bei uns auch ganz weit oben“, so Birgit Sündermann. Leistungsgruppen habe der Verein nur im Bereich Fußball. Alles andere diene dem Erhalt oder der Wiederherstellung der Gesundheit und soll vor allem Spaß machen. „Die Geselligkeit und das Zusammenleben sind wichtig – und die Toleranz“, so die Vorsitzende.

Als Motto für die 100-Jahr-Feier im nächsten Jahr soll das Münchner Oktoberfest dienen. „O’zapft is!“ heißt es dann. Ein Festzelt für 800 bis 1000 Gäste werde auf dem Vereinsgelände aufgebaut. Festreden, Musik und Vorführungen der einzelnen Sparten des Vereins sollen präsentiert werden. Aber die Aktionen, die die 100-Jahr-Feier begleiten, gehen noch weiter, wie Herwig Sündermann, als Festausschuss-Verantwortlicher erklärt. Alle sechs Wochen kommen die Mitglieder des Ausschusses zusammen, um das Jubiläum vorzubereiten.

Eine Vereinschronik ist in Arbeit. Das Buch mit Hard-Cover soll zum Jubiläum vorliegen und die letzten 100 Jahre der Vereinsgeschichte beleuchten. „Schickt uns eure alten Fotos“ bittet die Vereinsleitung um Übersendung von historischem Fotomaterial, damit die Chronik möglichst umfangreich bebildert werden kann. „Wir haben eine Reihe von älteren Mitgliedern, die teilweise schon rund 60 Jahre im Verein sind. Deshalb haben wir den Aufruf gestartet, um alte Bilder, Zeitungsartikel, Erinnerungsstücke und Geschichten über Gruppen, die es noch oder auch nicht mehr gibt zu sammeln“, erklärt Pressewartin Lena Cloos.

In den 1940ern war der TSV Melchiorshausen auf dem 11er-Wette Toto-Schein

Gerne würde Herwig Sündermann einen alten Toto-Schein vom Ende der 1940er-Jahre in der Chronik verewigen. Damals war der TSV noch in der Elferwette gelistet. Leider sei auch bei der Toto-Lotto-Organisation in Hannover kein Exemplar des historischen Toto-Scheins archiviert worden. Viele Flüchtlinge und sehr gute Fußballer seien damals aus den Ostgebieten nach Melchiorshausen gekommen. Mit deren sehr guten fußballerischen Leistungen sei der Verein damals auf den legendären 11er-Schein gekommen. „Das war für den Verein schon eine Besonderheit“, hebt Herwig Sündermann respektvoll hervor.

Stellen sich in der erst 2021 in Betrieb genommenen Sporthalle in Melchiorshausen dem © Rainer Jysch

„Ein grobes Gerüst für den Programmablauf der Feierlichkeiten haben wir schon“, berichtet Lena Cloos. So sei am Freitagabend die Eröffnungsveranstaltung als offizieller Teil vorgesehen. „Am Samstagvormittag starten wir mit dem Programm ‚auf allen Kanälen’, damit sich die unterschiedlichen Sparten des Vereins vorstellen können“, blickt Cloos voraus. Der Platz 3 ist für Familien reserviert, Torwandschießen inklusive. „Kinder sollen spielen können, und Jugendliche die Attraktivität des Vereins kennenlernen“, sagt sie. „Die Erwachsen wissen ohnehin, dass der Verein gut aufgestellt ist mit dem Reha-Sport-Angebot und den drei bis vier Gruppen nur für ältere Semester.“ Tagsüber von 10 bis 18 Uhr soll ein Tag der offenen Tür stattfinden, damit die Gäste in die neue, erst 2021 in Betrieb genommene Halle blicken und mitmachen können.

„Am Samstagabend gibt es eine große Jubiläums-Party“, berichtet Lena Cloos. Das vereinseigene Blasorchester und die „Bubingas“ werden für stimmungsvolle Tanzmusik sorgen. Lena Cloos: „Wir können gut und viel Sport machen, wir können aber mindestens genauso gut feiern.“