Bestand der Leester Bücherei derzeit teilweise in Kirchweyhe verfügbar

Weyhe - Von Sigi Schritt. Wer vor der Schließung der Gemeindebibliothek in der Leester KGS Bücher oder andere Medien ausgeliehen hat, muss sie seit Montag in der Kirchweyher Gesamtschule abgeben.

Einen Teil der Leester Medienbestände haben die Mitarbeiter in die Regale einsortiert, ein anderer Teil befindet sich im Keller – im sogenannten Magazin. „Das sind Bücher, die nicht so gefragt sind. Sie sind aber ausleihbar“, erklärt Susanna Clottey aus dem zuständigen Fachbereich Bildung und Freizeit des Rathauses. Auch eine Präsenzbibliothek gibt es in Leeste nicht mehr. „Die Ausleihe ist einfach: Mitarbeiter der Gemeindebibliothek bringen die bestellten Bücher aus dem Magazin nach oben.“

Der Umzug nach Kirchweyhe, der kurz vor den Sommerferien begonnen hatte, ist aus zwei Gründen notwendig. Einerseits steht in Leeste die Kompaktsanierung der KGS bevor, dabei sind die Büchereiräume unmittelbar betroffen, andererseits dauert es noch, bis die Medien in das geplante Kulturzentrum am Henry-Wetjen-Platz ziehen.

„Ich bin sehr stolz auf unser Team, das trotz glühender Hitze und Urlaubszeit den Umzug und die Gestaltung der Räume geschafft hat“, sagt Joanna Zamejc, Leiterin der Leester Bibliothek.

Mit dem Einzug in Kirchweyhe gibt es dort Neuerungen. So ist der Eingang nicht mehr im Schulgebäude, sondern befindet sich kurz vor dem Haupteingang. Somit kann das Team um Zamejc den ehemaligen Flur nutzen, um dort zum Beispiel eine Auswahl an Spielen zu präsentieren.

In dem Raum daneben, in dem zuvor Musikinstrumente gelagert waren, befinden sich nun Bücher für Kinder – sortiert nach unterschiedlichen Themen: Sogar Bücher über sensible Themen wie Tod und Scheidung sind dort zu finden. In diesem Raum soll auch das beliebte Leester Kinderbuchkino fortgesetzt werden. „Ich bin dankbar, dass die Gemeinde die zusätzlichen Räume der Bibliothek zur Verfügung gestellt hat“, so Zamejc.

Die vorläufigen Öffnungszeiten: täglich 9 bis 13.30 Uhr, montags, dienstags und mittwochs von 15 bis 19 Uhr. Mittwoch- und Freitagnachmittag ist geschlossen. „Wir müssen schauen, wie die Öffnungszeiten von den Nutzern angenommen werden“, so Clottey.