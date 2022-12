Grund- und Ersatzversorgung: Mieter kann es hart treffen

Von: Anke Seidel

Grund- oder Ersatzversorgung? In der Therme verändert sich durch diese Frage nichts, auf den Konten der Betroffenen kann es aber einen großen Unterschied ausmachen. Für Mehrfamilienhäuser sind die Regeln kompliziert. © Jörg Sarbach /dpa

Bei grundsätzlicher Einstufung in die Ersatzversorgung drohen Mehrkosten. In Mehrfamilienhäusern, in denen wenig Eigentümer leben, wird es kompliziert.

Landkreis Diepholz – Zeitenwende: Das Wort des Jahres beschreibt treffend die aktuelle Lage auf dem Energiemarkt. Der kann – zusätzlich zu den steigenden Kosten für Gas – eine finanzielle Mehrbelastung für Mieter bedeuten. Dann, wenn ihr Vermieter in die Ersatzversorgung mit Gas eingestuft wird. Sie ist in der Regel deutlich teurer als die Grundversorgung.

Weyher Hausverwalter Wilhelm Röper befürchtet, dass normale Mieter als „Nicht-Haushaltskunden“ eingestuft werden

„In der Ersatzversorgung dürfen die Preise häufiger geändert werden“, erläutert die Bundesnetzagentur, „jeweils zum ersten und fünfzehnten eines Monats können die Preise ohne Einhaltung einer Frist angepasst werden“. Allerdings muss der Grundversorger auf seiner Internet-Seite die Preise der letzten sechs Monate veröffentlichen.

Der Weyher Hausverwalter Wilhelm Röper befürchtet, dass die Ersatzversorgung mit Jahresbeginn etliche Mieter in Stuhr und Weyhe trifft – wenn der Gasversorger swb, Grundversorger in den beiden Nordkreisgemeinden, die Preise erhöht. Viele Kunden könnten in die Grundversorgung wechseln, auf die sie laut Energiewirtschaftsgesetz Anspruch haben. Ist der Jahresverbrauch allerdings höher 10 000 Kilowattstunden, können sie als Nicht-Haushaltskunden eingestuft werden – und würden damit in die Ersatzversorgung fallen.

Tatsächlich kann der Gasverbrauch in einem Mehrfamilienhaus mit fünf Wohnungen in Summe bei rund 45 000 Kilowattstunden liegen, weiß Hausverwalter Wilhelm Röper aus Erfahrung. Damit wäre die Einstufung als Nicht-Haushaltskunde gegeben. Der Grundversorger swb erklärt auf seiner Internetseite: „Nicht-Haushaltskunden sind Letztverbraucher, die Energie für berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke kaufen und einen Jahresverbrauch von über 10 000 kWh haben.“

Weniger kompliziert ist die Regelung, wenn jede Wohnung eiigene Zähler hat

Angela Dittmer, Pressesprecherin von swb, weist ausdrücklich darauf hin: „Mit den Mietern hat swb ja gar kein Vertragsverhältnis.“ Das Thema sei äußerst komplex und kompliziert. Um die im Energiewirtschaftsgesetz verankerte Abgrenzung administrativ überhaupt bewältigen zu können, „stuft swb unter anderem Vermieter und Wohneigentumsgemeinschaften mit einem Jahresverbrauch von mehr als 10 000 Kilowattstunden dann als Haushaltskunden ein, sofern mehr als fünfzig Prozent des Verbrauchs in selbst bewohnten Wohnungen erfolgt.“

Will heißen: Liegt der Jahresverbrauch der Mieter unter dem der Wohnungseigentümer im Haus, gilt die Einstufung Haushaltskunde – und damit die Grundversorgung. Umgekehrt wäre das anders. Wäre der Jahresverbrauch der Mieter höher, würde die Einstufung als Nicht-Haushaltskunde erfolgen.

Wilhelm Röper gibt zu bedenken: „Mieter sind ja Mieter, weil sie sich kein Eigentum leisten können.“ Deshalb sei es sozial „extrem ungerecht“, wenn sie nun über die Ersatzversorgung deutlich mehr bezahlen sollten. Die Hausverwaltung Röper & Flückschuh betreue 140 Objekte. In 95 davon seien mehr als die Hälfte der Wohnungen vermietet. Viele wären also betroffen.

Was passiert konkret, wenn die Mieter mehr Gas verbrauchen als die Eigentümer im Haus, ihr Selbstverbrauch also unter 50 Prozent liegt? Angela Dittmer: „Die WEG – der Vermieter – als der Vertragspartner der swb über die Gesamtlieferung an die Immobilie fällt dann in der Tat in die Ersatzversorgung, wenn sie keinen anderen Sonderkundenliefervertrag abschließt.“

Grund- und Ersatzversorgung: Entscheidung des Bundesrats könnte Preisdifferenzen kippen

Die monetäre Differenz zwischen Grundversorgung und Ersatzversorgung beschreibt die Pressesprecherin so: „Der Abstand zwischen den Preisen der Grund- und Ersatzversorgung, die für Erdgas-Haushaltskundinnen und -kunden gelten, beträgt im Dezember 11,9 Cent pro Kilowattstunde.“

Welche Wege gibt es, um in die Grundversorgung zu kommen? „Die Vermieter teilen die Energiekosten mit der Nebenkostenabrechnung auf ihre Mieter auf“, so die Pressesprecherin. „Die Vermieter können grundsätzlich auch Etagenheizungen und Zähler in den Wohneinheiten installieren. Das hängt jedoch von den baulichen Möglichkeiten ab, die das Gebäude erlaubt, beziehungsweise von der Bereitschaft der Vermieter, die für die Installation entstehenden Kosten zu tragen. Im Ergebnis könnte dann aber jeder Mieter einer Wohneinheit künftig einen eigenständigen Grundversorgungsvertrag mit swb abschließen.“

Angela Dittmer hofft inständig, dass der Bundesrat eine Lösung findet, die preislich nicht mehr zwischen Grund- und Ersatzversorgung differenziert. Dann wären Mieter nicht mehr benachteiligt.

Verbraucherzentrale fordert Nachbesserung des Gesetzes

Julia Schröder, Energierechtsexpertin der Verbraucherzentrale Niedersachsen, bestätigt die aktuelle Problematik und das Missverhältnis. Sie erläutert die Sachlage so: „In den entsprechenden Fällen erhalten Vermieter eines Hauses mit Zentralheizung von ihrem bisherigen Energielieferanten in der Regel eine ordentliche Kündigung zum Ende der Laufzeit. Häufig bemühen sich die Vermieter um einen neuen Vertragsschluss, finden aber keinen beziehungsweise keinen preisgünstigen Vertrag außerhalb der Grundversorgung. In die Grundversorgung werden sie durch den Grundversorger oft nicht aufgenommen, weil sie die Energie nicht zum Eigenverbrauch beziehen und damit nach dem Energiewirtschaftsgesetz nicht als Haushaltskunden gelten. Stattdessen werden sie in die Ersatzversorgung eingestuft, die in der Regel mit höheren Preisen auch deutlich höhere Kosten verursacht. Die Folge ist, dass die Mieter – die als tatsächliche Verbraucher der Energie jedoch Haushaltskunden wären – dann letztendlich die höheren Kosten tragen müssen.“

Vor der Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes, so Julia Schröder, als die Preise in Grund- und Erstversorgung noch gleich hoch waren, existierte dieses Problem nicht. „Wir sehen an dieser Stelle nun dringenden Nachbesserungsbedarf beim Gesetzgeber. Mieter mit einer Zentralheizung im Haus werden aktuell schlechter gestellt als Mieter mit einer Gasetagenheizung im Haus, obwohl sie darauf keinen Einfluss haben“, betont die Energierechtsexpertin der Verbraucherzentrale. „Da Mieter in dieser Konstellation die Energie nicht direkt beziehen, sind ihnen die Hände gebunden.“