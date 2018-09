Zum Traurigsein bleibt kein Platz

Melchiorshausen - Von Heiner Büntemeyer. In ihrer Wirkstatt hat Inge Agnes Knüppel am Mittwoch etwa 20 Gäste begrüßt, die gekommen waren, um die Lesungen der Weyher Tintentanten mitzuerleben. Bevor die Gastgeberin diesen Abend mit ihrem Beitrag eröffnete, informierte Melanie Simon über den Zusammenschluss, der seit etwa drei Jahren besteht. Die sieben Tintentanten bestehen nur aus Frauen. Es sei eine Generationen übergreifende Gruppe mit ganz unterschiedlichen und die gemeinsame Arbeit inspirierenden Sichtweisen. „Jede hat ihre Eigenart, aber wir versuchen, uns gegenseitig durch konstruktive Kritik zu stärken“, schilderte sie die Arbeitsweise und gestand, dass jede von ihnen vor diesem Abend Herzklopfen verspürt und alle auf das Feedback gespannt sind.

Der Verlauf des Abends verriet auch die Vielfalt der in dieser Gruppe bearbeiteten Literaturformen. Sie reichten von einer Reisebeschreibung über Gute-Nacht-Geschichten bis Kurzstorys und Lyrik. Im Vorfeld hatte es geheißen, einige kurzzeitige Mitglieder hätten die Gruppe wieder verlassen, weil ihnen die behandelten Themen „zu traurig“ waren.

Von Traurigkeit war zumindest an diesem Abend nichts zu spüren. Natürlich schimmert bei Erinnerungen an die eigene Jugend Wehmut durch, auch Melancholie ist zu spüren. Natürlich raschelt dann Herbstlaub, und Blütenblätter gleiten schwebend zu Boden. Aber Traurigkeit hört sich anders an. Eher kokettiert Sigrid Mühl mit ihrem Alter, wenn sie im Spiegel in ihrem Gesicht mit spöttischem Blick nach Spuren vergangener Zeiten sucht – und findet.

Behaglichkeit macht sich breit, wenn Melanie Simon beschreibt, wie die kleine Hummel sich in einer Blüte ausruhen will, in der schon eine Ameise schnarcht und in der Seerose ebenfalls keinen Schlaf findet, weil die Wellen nicht müde werden. Wie schön, dass sie dann nach Hause zurückkehrt, wo sie behaglich in ihrem vertrauten Bett einschlafen kann.

Und wenn Inge Agnes Knüppel im Tagebuch über ihre dreimonatige Auszeit in Kanada die ungewohnte Stille und die grenzenlose Freiheit beschreibt, dann versteht die Kanadierin im Café zwar nicht, wie sie ihren Ehemann drei Monate allein lassen konnte, aber die Zuhörer schmunzeln. Uta Amelung erinnert sich auch an ihre Jugendzeit, an liebe Menschen und ihre Dohle „Jacob“, die alle nicht mehr leben. Aber in diesen Erinnerungen schwingt so viel Humor und Herzenswärme mit, dass zum Traurigsein kein Platz bleibt. Auch nicht bei der alten Annabelle, von der Evelyn Beyer-Peters schreibt, dass sie tanzt wie damals und beim Tanzen Bilder aus Kindertagen vor ihr aufsteigen. Sie zeigt im hohen Alter noch so viel Lebensfreude, und ihre Mitbewohnerinnen im Seniorenheim erleben mit, wie sie den Gehstock beiseitelegt, „so als dürfe er sich im magischen Licht dieses Tages von ihr ausruhen“.

Viele der Geschichten und Gedichte zeigen, wie die Autorinnen um Formulierungen bemüht sind und um ausdrucksvolle Sprachbilder ringen. Ganz so wie Monika Mohrmann-Wulf es beschreibt: „Wenn alle Wände still sind, niemand mit mir spricht, dann greife ich zum Stift und höre mir zu“.

Evelyn Beyer-Peters bedankte sich bei den Gästen, bei denen sie „Aufmerksamkeit pur“ bemerkt hatte, und lud sie zu einem weiteren Leseabend am Mittwoch, 28. November, ein.