Erzieher - ein Traumjob mit Verbesserungspotenzial

Weyhe - Von Sigi Schritt. Aufstehen für die Kita – So lautet das Motto der 15 Erzieherinnen und Vize-Leiterinnen von Weyher Kitas, die am Mittwochabend vor dem Rathaus demonstriert haben. Sie wurden von 15 Pädagogen aus Stuhr und Syke unterstützt, die ebenfalls die anstehende Sitzung des Ausschusses für Schule, Kindertagesstätten und Jugend zum Anlass nahmen, um für Verbesserungen in ihrer Branche zu kämpfen.

Laura Mitzner von der Kita Jahnstraße gehört der Verdi-Betriebsgruppe der Gemeinde Weyhe an und weist auf die Personalsituation im Kreis hin. Auch in Weyhe konnten Stellen nicht besetzt werden, obwohl die Rahmenbedingungen in der Wesergemeinde ein wenig besser sind als anderswo. „Der Weyher Standard ist deshalb höher, weil die Gemeinde nicht nur den gesetzlichen Rahmen erfüllt, sondern zum Beispiel bei der Vorbereitungszeit sogar etwas dazugibt“, so Mitzner. Doch das reicht ihrer Ansicht nach nicht aus, um auch künftig Personal zu rekrutieren. Wie im Ausschuss zu hören war, gebe es zwischen den Gemeinden bei den Erziehern Arbeitsplatzwechsel. Ratsmitglieder sprachen sogar von einem gegenseitigen Abwerben.

Zweifellos: Auf dem Arbeitsmarkt fehlen Bewerber. Wer laut Laura Mitzner mit der Berufsschule fertig ist, kann sich die Stelle aussuchen. Die Bezahlung sei mit rund 2500 Euro brutto für Berufsanfänger aber überall gleich. Wer sich für diesen Job entscheidet, müsse aber wissen, dass die Aufstiegschancen gering sind. Nicht jeder kann eine Leitungsfunktion übernehmen. Und mit diesem Gehalt könne man keine Familie ernähren. „Es gibt alleinstehende Erzieherinnen, die gerne in Weyhe leben würden, aber keinen Wohnraum finden“, sagt sie. Sie selbst habe ihren Traumjob gefunden – in der Kita, die sie selbst als Kind kennengelernt hatte. Sie freut sich, dass Bürgermeister Andreas Bovenschulte und auch andere Ratsmitglieder wie Frank Seidel für ihr Anliegen viel Verständnis zeigen.

Dennoch: Der leer gefegte Arbeitsmarkt schlägt sich auf einzelne Kitas und Krippen in Weyhe durch: Auch wenn sie nicht zur Mehrheit zählen, gibt es unter den Eltern auch welche, denen die Gemeinde trotz aller Anstrengungen die Betreuungswünsche ab den Sommerferien nicht erfüllen können: 41 Kinder im Krippenalter und 73 Mädchen und Jungen im Kindergarten-Alter bekamen keinen Platz in einem von Eltern favorisierten Haus. 9 von 221 Kindern (Krippe) und 112 von 297 Kindern (Kindergarten) werden zwar betreut, aber nicht so, wie es die Eltern gerne hätten.

Wie Laura Mitzner das Problem lösen würde? Sie sprach sich dafür aus, das Verhältnis zwischen Erziehern und Kindern zu verbessern, indem kleinere Gruppen geschaffen werden. Wie vor einem Vierteljahrhundert betrage die Gruppenstärke im Kindergarten weiterhin 25 Mädchen und Jungen – dabei ist die Anzahl der auffälligen Kinder gestiegen. Um die Kinder besser individuell zu fördern, sollte die Gruppenstärke 15 betragen. Die Vorbereitungszeit sollte von vier Stunden auf sechs steigen. Denn die Dokumentation nehme mehr und mehr Zeit in Anspruch, außerdem erfüllten die Erzieher immer mehr Ratgeberfunktion. Mitzner freut sich auch, dass die Politik auf Eltern reagiert, die ihre Kinder permanent zu spät abholen. Sie sollen – wenn der Rat zustimmt – 15 Euro je angefangener halben Überziehungsstunde bezahlen. Das Problem, dass es in Weyhe gibt, sei auch ihr bekannt. Ihr Feierabend verschiebe sich dadurch immer wieder nach hinten. „Diese Stunden schreibe ich nicht mehr auf.“