Transporter geht samt Sportboot im Sudweyher Wieltsee baden

Von: Edgar Haab

Ein Transporter ist samt Anhänger und geladenem Boot in den Wieltsee gerutscht. © Christian Butt

Am Wieltsee in Sudweyhe ist es am Montagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Ein Transporter ist gegen 15.30 Uhr samt Anhänger und darauf geladenem Sportboot an einer Einlassstelle in den See gerutscht und teilweise versunken.

Sudweyhe Ein Traktor sicherte das Gespann zunächst. Die Feuerwehr stabilisierte das Fahrzeug und brachte Ölsperren rund um die Einsatzstelle aus, berichtet Dennis Jacob, Pressesprecher Ortsfeuerwehr Sudweyhe auf Nachfrage. Die Einsatzkräfte konnten das mit Wasser voll gelaufene Gespann nicht aus dem Hafenbecken ziehen.

Der Besitzer, der bei dem Vorfall unverletzt blieb, musste sich selbst um die Bergung kümmern und engagierte dazu ein privates Kranunternehmen.