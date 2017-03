Trainingskosten schlagen heftig ins Kontor

Weyhe - „Wir haben spannende Zeiten vor uns“, begrüßte der Vorsitzende des Weyher Schwimmvereins, Heino Bultmann, am Sonnabend die Mitglieder zur Jahreshauptversammlung. Dass nur etwa 30 der 285 Vereinsmitglieder erschienen waren, könnte auch als Zustimmung zu der bisherigen Arbeit des Vorstandes aufgefasst werden, zumal auch der Kassenbericht von Sandra Seevers einen positiven Saldo aufwies.

Aber so würde es nicht bleiben, wenn der Verein nicht auf die massive Erhöhung der Nutzungsentgelte im Syker Hallenbad reagieren würde. „Eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 333 Prozent belastet unseren Haushalt außerordentlich“, kritisierte Bultmann diese Maßnahme. Um die Kosten für das Training finanzieren zu können, sei eine Beitragserhöhung unumgänglich. Wie hoch sie ausfällt, hängt von Gesprächen mit der Syker Stadtverwaltung ab, zu denen die Mitglieder den Vorstand ermächtigten.

Mit großer Zustimmung wurde der Bericht von Schwimmwart Jens Weber kommentiert. Die insgesamt 70 Wettkampfschwimmer des WSV beteiligten sich im vergangenen Jahr mit rund 2 100 Starts an 35 Wettbewerben. Dabei waren sie sehr erfolgreich und errangen neben Kreis- und Bezirkstiteln durch Gaby Hugo, Heidrun Pietsch, Vanessa Wätjen und Anabel Weber auch vier Landesmeisterschaften. Außerdem belegte Stefan Lemmermann bei den Deutschen Meisterschaften einen zweiten und einen dritten Platz.

In diesem Jahr beteiligen sich die WSV-Schwimmer am Tag des Sports, den der Kreissportbund in Weyhe veranstaltet. Außerdem ist ein Besuch beim Partnerverein Köthen vorgesehen. Da der WSV 2018 sein 70-jähriges Bestehen feiert, plant der Vorstand die Herausgabe einer Vereinschronik. Er bittet die Mitglieder, dafür Bilder und Geschichten zu liefern. In welcher äußeren Form dieser Geburtstag gefeiert wird, steht noch nicht genau fest. J bt