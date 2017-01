Torsten Fuchs sucht Spuren seiner Kindheit in Weyhe

Als Sechsjähriger verursacht er ein Großfeuer und wird zur Adoption freigegeben

+ Torsten Fuchs (Mitte) und seine Kinder Thilo (23), Alina (16) sowie Dennis (24) recherchieren die Familiengeschichte.

„Ich war der Junge, der das Haus angesteckt hat“, sagt Torsten Fuchs. Er wohnt mittlerweile in Menden (Sauerland) und arbeitet als Kfz-Sachverständiger. Der Vater von drei Kindern möchte das Puzzle seines Lebens verstehen: Er lebte in Kinderheimen, Pflegefamilien und Adoptivfamilie. Erst mit 18 Jahren ging er seinen eigenen Weg. Fuchs absolvierte eine Lehre zum Kfz-Mechaniker und machte eine Ausbildung zum Fahrzeuglackierer. Im Alter von 37 legte er seine Meisterprüfung ab und wagte mit einem Sachverständigenbüro in Menden erfolgreich den Sprung in die Selbstständigkeit. Die Ereignisse in Weyhe sieht er als Schlüsselstellung. Er kenne beispielsweise weder seinen leiblichen Vater, noch habe er Kontakt zu seiner Mutter. Diesen tragischen Umstand möchte er ändern. Seine 16-jährige Tochter Alina sei eine treibende Kraft, sie interessiere ebenfalls für die Familiengeschichte und wolle nun ihre Großeltern kennenlernen.

Dass die leibliche Familie von Torsten Fuchs von Emtinghausen nach Ahausen gezogen war, ist eine Information aus der Zeitung. „Ich habe kaum Erinnerungen an die Kindheit. Ich kann mich nur an ein Feuer entsinnen. Erst vor kurzem besuchte er der Kinderschutzstelle in Iserlohn. „Nun weiß ich, dass die Szenen von einem Feuer, die sich immer wieder in meinem Kopf abgespielt haben, wirklich real waren.“ Jetzt kennt Torsten Fuchs auch den Ort des Geschehens: Ahausen.

Fuchs hat sich an die Gemeindefeuerwehr Weyhe sowie an die Kreiszeitung gewandt. Er hofft, Antworten zu finden. Vielleicht gibt es Leser, die ihm Puzzelteile in Form von Bildern oder Erzählungen zutragen.

Der stellvertretende Gemeindebrandmeister Folkard Wittrock kann sich an den Einsatz der Feuerwehr erinnern. Im Alter von acht Jahren hatte er für seinen Vater den Telefondienst übernommen. Wittrock junior nahm die Feuermeldung entgegen und löste die Sirenenanlage aus. „Mein Vater war damals Ortsbrandmeister und leitete den Einsatz.“

In der Zeitung stand, dass es für die Nachbarin Hanna Rendigs schwierig war, alle Feuerwehren zu erreichen, weil Ahausen zum Telefonnetz von Riede gehörte. Es eilten Nachbarn herbei und retteten das Mobiliar. Die Dreyer Wehr war zuerst an der Brandstelle, dicht gefolgt von den Sudweyher, Kirchweyher und Leester Feuerwehrmännern.

Die Einsatzkräfte hatten alle Hände voll zu tun: Das Dachgeschoss bestand am Abend nur noch aus einem Balkengerippe. Nach Einbruch der Dunkelheit entfernten die Wehren aus Leeste und Sudweyhe aus Sicherheitsgründen stehengebliebene Bauteile, weil immer wieder Flammen aufloderten.

Ein anderes Feuerwehrmitglied kannte Torsten Fuchs sogar persönlich. „Es war ein freundliches, umgängliches Kind“, sagt Hugo Meyer, langjähriger Sudweyher Vize-Ortsbrandmeister. „Wir hatten mit ihm hinterm Deich oft Fußball gespielt.“ Das Schicksal der Familie hat mich seinerzeit sehr berührt.“

Torsten Fuchs ist unter Ruf 0176/244 833 02 erreichbar.