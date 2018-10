Tag der offenen Tür: Gäste von Jugendhaus-Areal begeistert

Weyhe - Von Sigi Schritt. Erwachsene Gäste des Leester Jugendhauses haben sich beim jüngsten Tag der offenen Tür die Augen gerieben und sich überrascht gezeigt: Das Haus wirkt modern und offen – das Außengelände präsentiert sich großzügig. Bei Kaffee und Kuchen kam unter den Eltern und Großeltern die Frage auf, ob solch ein Gelände nicht öfter am Wochenende für private Feiern genutzt werden könnte, zumal das Jugendhaus am Sonntag geschlossen ist und nur alle zwei Wochen am Samstag geöffnet ist.

Wie Jugendpfleger Carsten Platt erklärte, habe die Gemeinde Haus und Gelände schon mal Schulen und Vereinen wie den Amateurfunkern zur Verfügung gestellt. Privatpersonen können das Areal derzeit nicht für eine eigene Veranstaltung mieten, wie es in anderen Kommunen in Deutschland wie zum Beispiel in der Stadt Stuttgart möglich ist.

Weshalb auf diesem Gelände am Mühlenkamp-Areal Privatleute nicht feiern dürfen, erläutert Ina Pundsack-Bleith, die Stellvertreterin des Bürgermeisters: Die Überlassung von kommunalen Einrichtungen für Privatpersonen ist derzeit laut einer gültigen Satzung, die der Rat einmal verabschiedet hatte, grundsätzlich nicht vorgesehen. Dazu zählen die Jugendhäuser in Leeste und Kirchweyhe ebenso wie Schulen oder auch die Wassermühle Sudweyhe.

Die Erste Gemeinderätin ergänzt, dass die Öffentliche Hand nicht in Konkurrenz zu den privaten Anbietern treten möchte. Den Umstand, dass zahlreiche Gaststätten wie Sudmann und Voßmeyer in Sudweyhe, Dörgeloh in Kirchweyhe, Meyer-Lankenau und Amelung in Leeste sowie Böttcher in Erichshof längst Geschichte seien, kenne man im Rathaus. Doch es gebe immerhin Alternativen wie etwa Wessels oder Ribecca in Leeste, den Kirchweyher Hof oder den Veranstaltungsraum in Sudweyhe.

+ Michelle und Inka gestalten unter freiem Himmel Buttons. © Ehlers

Ob aber stets der Geldbeutel ausreicht, um an diesen Orten ein Fest auszurichten? Wenn die Politik etwas anderes möchte, kann sie es beschließen, nennt Pundsack-Bleith den Weg, den die Parteien einschlagen müssten, wenn wie am Wochenende eine Art generationenübergreifendes Familienfest über die Bühne geht. Unter dem großen Kirschbaum hatte sich der Zauberer und Jongleur Johannes Arnold aus Bremen einen Platz gesucht und rund 30 Zuschauer in seinen Bann gezogen. Ein paar Meter weiter versorgte Isa Boujnah aus Bruchhausen-Vilsen Kinder mit Airbrush-Tatoos.

Außerdem brannte das Holz in dem vor Monaten gebauten Steinbackofen und sorgte für die notwendige Hitze, damit aus Teig Kuchen entstand. Der Duft waberte schließlich über den Platz auch zu den älteren Besuchern, die unter einem Zelt Platz nahmen. Sie sahen dem bunten Treiben zu.

Unter anderem hatte Christa Kossens ihre Enkelinnen Michelle und Inka begleitet, die erst eine Jutetasche bemalt und im Anschluss mehrere Buttons gefertigt hatten. Ihre Oma war das erste Mal auf dem Gelände und zeigte sich begeistert. Man könne hier gut feiern, stellte sie fest.