57-Jähriger stirbt bei Frontal-Crash auf Dreyer Südumgehung

Sperrung wieder aufgehoben

+ © Christian Butt Unfall Dreye © Christian Butt

Weyhe - Offenbar aus gesundheitlichen Gründen hat der Fahrer eines Autos am Dienstagmittag in Dreye die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und einen schweren Unfall verursacht. Für den 57-jährigen Touran-Fahrer aus dem Landkreis Diepholz kam jede Hilfe zu spät, die Südumgehung musste kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.