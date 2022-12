Tödliche Messerstiche in Leeste: Täter muss fünf Jahre in Haft

Facebook

Mit mehreren Messerstichen hat ein 49-Jähriger seine Ehefrau niedergestochen. Eigentlich wollte er sich mit ihr versöhnen. Nun ist sie tot und er muss in Haft.

Verden/Leeste – Von einem „abrupten Gewaltausbruch“ geht die 10. Große Strafkammer am Landgericht Verden im Fall einer am 30. März 2022 in Leeste getöteten Frau aus. Nach der Trennung wurde sie in ihrer Wohnung von dem 49-Jährigen erstochen. Gestern wurde der Mann wegen Totschlag zu fünf Jahren Haft verurteilt.

Der Tat geht eine ruhige Unterhaltung im Familienkreis voraus

Am Tattag habe der Angeklagte das Gespräch mit seiner Frau gesucht, weil er die Versöhnung wollte. Traurig habe er vor der Tür gestanden, schilderte die Tochter in dem Prozess. Sie gewährten ihm Einlass. Ruhig hätten sie sich unterhalten. Erst zu dritt, dann die Eltern alleine.

Wie es zur Tat kam, konnte der Prozess nicht klären. Der Angeklagte will keine Erinnerung haben. „Was wir feststellen können, ist, dass sie die Stiche geführt haben gegen ihre Frau, dass sie ihre Frau getötet haben“, sagte der Vorsitzende Richter Nicolai Sauer zum Angeklagten.

Die 43-Jährige schrie nach ihrer Tochter. Doch die stand zunächst vor einer verschlossenen Badezimmertür. „Irgendwann öffneten sie“, so der Vorsitzende.

Tochter versucht vergebens die Wunde an der Hauptschlagader abzudrücken

Stark blutend lag die sterbende Mutter am Boden. Die damals 21-Jährige versuchte eine Stichverletzung am Hals, die Hauptschlagader wurde getroffen, abzudrücken und Hilfe zu rufen. Doch „der Täter“, nur so nennt sie den Vater noch, hinderte sie daran. „Ich habe gut gemacht. Lass sie sterben“, soll er gesagt haben. Als Polizei und Rettungskräfte eintrafen, konnten sie nur noch den Tod der Mutter feststellen und den Angeklagten festnehmen.

„Wir können sicher sagen, dass sie kein Messer mitgebracht haben“, stellte der Vorsitzende fest. „Sie sind auch nicht in die Wohnung gegangen, um ihre Frau zu töten.“ Die Eheleute hätten sich an diesem Tag ausgesprochen. „Aber irgendwas muss da in dem Gespräch passiert sein. Etwas, dass sie bewogen hat, ihrer Frau zu folgen, ein Messer zu nehmen und sie zu töten.“

In der Vergangenheit soll der Mann bereits damit gedroht haben. Es gab Gewalt und eine Gewaltschutzverfügung, gegen die der 49-Jährige schon einmal verstoßen hatte. Doch an diesem 30. März habe nichts für eine Tat gesprochen. Sonst hätten die Frauen ihn nicht in die Wohnung gelassen. Das Tatgeschehen sei „so abrupt und unvorbereitet“ gewesen, dass die Kammer nicht ausschließen will, dass es eine Provokation gegeben hat. Nicht im Sinne einer Beleidigung, aber durch etwas Endgültiges, was den 49-Jährigen zu der Tat veranlasst habe.

Gericht bleibt noch unter der von den Verteidigern als angemessen erachteten Haftzeit

Eine verminderte Schuldfähigkeit aufgrund eines „affektiven Erlebens“ ließ die Kammer gelten, aber keinen minderschweren Fall. Die vom Staatsanwalt beantragten neun Jahre und elf Monate seien zu hoch. Das wäre eine Strafe im oberen Drittel des Strafrahmens. Dies lasse sich nicht begründen. So eine Strafe komme bei einem Wiederholungstäter oder einer Tat mit mehreren Opfern in Betracht. Die Kammer blieb sogar unter den von den beiden Verteidigern als angemessen erachteten sechs Jahren. Die Anwältin der Tochter wertete die Tat nicht als spontan. „Ich meine, dass es eine Tötung mit Ansage war“, so die Juristin.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig, aber der Haftbefehl wurde aufrechterhalten. WIEBKE BRUNS

Rubriklistenbild: © Hauke-Christian Dittrich/dpa