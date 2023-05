„Der Tod sagt ahoi“ in Weyhe: Neuer Krimi-Band mit Geschichte von Holger Wittschen

Von: Dierck Wittenberg

Steife Brise auf dem Marktplatz: Der Weyher Krimiautor Holger Wittschen mit Herausgeberin Alexa Stein und ihrem neuen Band „Der Tod sagt Ahoi“, der sich um das Thema Auswanderung dreht. © Dierck Wittenberg

Der Lahauser Hobbyautor Holger Wittschen hat eine neue Kurzgeschichte im Band „Der Tod sagt ahoi“ veröffentlicht. Dazu und zu allem, was man einen Schriftsteller immer schon mal fragen wollte, gibt es demnächst eine Fragestunde bei Schüttert.

Kirchweyhe – Der Tod eines schwerreichen Unternehmers lässt einen jungen Ermittler im Herbst 1912 aus New York in das Dorf zurückkehren, aus dem beide stammen – nach Kirchweyhe. Seine Ermittlungen führen Johnny R. Myers, der als Johann Lührs ausgewandert war, auf mehrere Biere mit „Sluck“ ins Gasthaus Dörgeloh und später auf den Friedhof an der Felicianus-Kirche. „Return to Sender“ heißt die Kurzgeschichte, die der Lahauser Hobbyautor Holger Wittschen nicht zufällig in seiner Heimatgemeinde angesiedelt hat.

Mit 19 anderen Kurz-Krimis ist Wittschens Geschichte in dem Band „Der Tod sagt ahoi“ versammelt. Der ist im April im Bremer Kellner-Verlag erschienen, herausgegeben von Nina Schindler und Alexa Stein.

Ermittlungen in Kirchweyhe

„Wenn der Leser am Ende denkt, genauso hab ich mir das gedacht, dann hab’ ich als Autor ‘was falsch gemacht“, sagt Wittschen über die Kunst des Krimischreibens. Zu viel will über die Ermittlungen, die im Kirchweyhe des späten Kaiserreichs spielen, vorab nicht verraten.

Für das Pressegespräch haben sich Mitherausgeberin Alexa Stein und Holger Wittschen unweit der Schauplätze aus seiner neuen Geschichte getroffen, bei Garbs am Markt. „Es gibt keinen Lebensbereich, den man nicht kriminell aufbereiten kann“, stellt Stein fest. Im Fall von „Der Tod sagt ahoi“ war dieser Bereich das Thema Auswanderung.

„Was ja ein aktuelles Thema ist“, so Wittschen, auch wenn Flucht nicht unbedingt mit Auswanderung gleichzusetzen sei. Der Band und die darin enthaltenden Geschichten sind, wie schon mehrere Bände davor, im Bremer Krimistammtisch entstanden, bei dem der hauptberufliche Krankenpfleger aus Weyhe seit 2012 Mitglied ist.

Kurzkrimi-Wettbewerb der Kreiszeitung

Zum Schreiben sei er, Jahrgang 1964, Ende der 90er-Jahre gekommen. Damals habe er bei einem Kurzkrimi-Wettbewerb der Kreiszeitung mitgemacht – und prompt gewonnen. Es folgten zahlreiche weitere Kurzgeschichten und einige Preise. Darunter 2019 ein zweiter und 2022 ein dritter Platz beim plattdeutschen Schreibwettbewerb „Vertell doch mal“ des NDR. Wittschen schreibt also auch „op Platt“.

Auf das Thema des neuen Bandes haben sich die Mitglieder des Krimistammtischs mit Unterstützung des Bremerhavener Auswanderhauses vorbereitet. Wittschen hat für seine Geschichte einerseits Recherchen im Museum für Migration aufgegriffen. Anderseits hat er Lokalgeschichte – wie sie etwa in den Büchern von Wilfried Meyer dokumentiert ist – und seine eigene Familiengeschichte einfließen lassen.

Fragestunde bei Schüttert

„Kirchweyhe ist immer größer geworden“, fasst er zusammen. Da habe manch einer versucht, in den USA das große Geld zu machen. Was längst nicht allen geglückt sei: „Für viele war der amerikanische Traum ein amerikanischer Albtraum“, so Wittschen. Ein Satz, der fast wortgleich auch in der Kurzgeschichte fällt.

Zumindest in dieser Hinsicht hatte der Tote aus der Geschichte Glück: Bei seiner Ankunft in New York soll er die Frage, ob er ein „Butcher“ sei, bejaht haben – weil das englische Wort für Schlachter wie das plattdeutsche für „Junge“ klang. Über die Schlachthöfe von Chicago brachte er es zu einem eigenen Geschäft und von da zu Reichtum.

Wie verbindet man Recherchen mit Ideen, Geschichte mit Geschichten? Für diese und andere Fragen, die man einen Schriftsteller immer schon fragen wollte, wird es demnächst bei Schüttert am Marktplatz eine Gelegenheit geben: Am Samstag, 24. Juni, werden Wittschen und andere Mitglieder des Krimi-Stammtischs dafür ab 10 Uhr zur Verfügung stehen.