Tipps für den Traumjob

Kirchweyhe - Von Sigi Schritt. Es ist nicht unmöglich, den Traumjob zu ergattern. Wer 40 Jahre im Arbeitsleben stehen wird, sollte auf jeden Fall einen Job finden, der ihn ausfüllen kann, sagt der Unternehmensberater und Coach Michael Weber (62) aus Rotenburg/Wümme.

Er gibt in dieser Woche in den Räumen der Kreissparkasse Kirchweyhe 320 Neuntklässlern der örtlichen KGS Tipps, wie sie zu einer Ausbildung kommen, die zu ihnen passt.

Weber will, dass Menschen in ihrem Leben glücklich werden

Er gibt auch Auskünfte wie Klippen bei der Bewerbung umschifft werden können. Probleme gibt es genug, so Weber. Er nennt die Angst vor Arbeitslosigkeit, Unwissenheit, Differenzen zwischen der eigenen Erwartungshaltung und die der angestrebten Firma. Das je zur Hälfte vom Arbeitsamt und von der Sparkasse finanzierte Training soll vor dem Verlassen der Schule den künftigen Absolventen ein Instrumentarium an die Hand geben, um vermeintliche Schwierigkeiten zu meistern.

„Es geht darum, dass junge Menschen in ihrem Leben glücklich werden“, so Weber. Für ihn bilden Firma, Beruf und Person einen Dreiklang.

Schüler müssen sich zunächst der eigenen Wünsche bewusst werden

Den Realschülern der B9c riet er am Montag, sich zunächst über die eigene Person, über eigene Fähigkeiten ein Bild zu machen. Will ich in einem kleinen oder großen Betrieb arbeiten? Soll die Arbeitsstätte in der Nähe oder weit entfernt oder sogar im Ausland sein? Welche Anforderungen habe ich an einen Beruf, welche Stärken und welche Schwächen machen mich aus? Um Antworten darauf zu finden, sollten Schüler sich nicht scheuen, Eltern, Freunde ebenso zu befragen wie Übungsleiter, den Pastor oder die Ausbilder bei der Feuerwehr, rät der Fachmann. „Der erste Schritt sollte vom Schüler ausgehen.“

Um dem Traumjob etwas näher zu sein, empfiehlt es sich, viel über die angestrebte Tätigkeit und Anforderungen zu recherchieren. Außerdem sollten Bewerber klären, welche Firmen zu ihnen passen. Informationen gibt es viele. So sei der tägliche Blick in die Tageszeitung beispielsweise ebenso lohnend wie eine Internet-Recherche.

Nervosität ist erlaubt

Um eine gute Bewerbung hinzulegen, sollten Schüler laut Weber „Wert auf Individualität“ legen. Und die Schüler der B9c hätten bereits neben den Zensuren, also neben der Schule, viel erreicht, womit sie punkten könnten. Sie alle hatten bereits Berufspraktika absolviert. Eine Mappe könnten Bewerber laut Weber mit einer positiven Praktikumsbeurteilung ebenso aufwerten wie Mitglieder der Jugendfeuerwehr mit Beurteilungen des Ortskommandos.

„Die Mappe bildet die Basis für eine Einladung zu einem Gespräch“, sagte Weber. Jeder Arbeitgeber möchte wissen, welche Neigungen und Fähigkeiten sein neuer Mitarbeiter mitbingt. Umgekehrt soll auch der Bewerber den Betrieb „checken“, ob man dort grundsätzlich eine Lehre beginnen will. Ein bisschen Nervosität wie beim ersten Date dürfe ruhig sein. Angemessene Kleidung und Blickkontakte seien ebenso wichtig wie der Händedruck und die Namensnennung des Gegenübers, sagte der Coach. Jeder Teilnehmer hat außerdem die Möglichkeit, seine ausgearbeitete Bewerbung von Fachleuten überprüfen zu lassen. „So ein Gutschein hat den Gegenwert von 50 Euro“, sagte Weber. Leider nutzen nicht viele diese Möglichkeit, bedauerte er.