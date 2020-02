Ehemaligenbörse der KGS Leeste gibt Tipps zur Berufswahl

Leeste – Dass Schulen mittlerweile nicht mehr bloß Lernorte sind, sondern auch hilfreiche Tipps zur Berufsorientierung geben, dürfte mittlerweile gängige Praxis sein. Besonders wird es aber dann, wenn es nicht Personaler bekannter regionaler Unternehmen sind, die vor den Schülern stehen, sondern junge Schulabsolventen. Genau das ist das Konzept der Ehemaligenbörse der KGS Leeste, die am 29. Februar in die zwölfte Runde geht.

„Alle Aussteller sind ehemalige Schüler unserer Schule“, erklärt die Berufsbildungsbeauftragte des Gymnasialzweigs und Organisatorin der Minimesse, Annika Nickel.

Bei einigen sei der Abschluss gerade einmal ein Jahr her. Viele könnten sich nur allzu gut an die Zeit erinnern, als sie selbst vor der wegweisenden Entscheidung standen. „Aufgrund der geringen Altersunterschiede sinkt die Hemmschwelle für direkte Nachfragen enorm“, nennt Nickel einen weiteren Vorteil der hausgemachten Messe.

Und auch für die Aussteller ist der Termin jedes Mal ein Highlight. So verwandelt sich die Veranstaltung immer wieder auch zu einem Ehemaligentreffen. „Vergangenes Jahr waren gut 20 Abiturienten des Jahrgangs 2016 da, die noch lange nach Veranstaltungsende die Gelegenheit zum Austausch untereinander nutzten“, freute sich Nickel über die Win-win-Situation für alle Beteiligten.

Wie in den Jahren zuvor ist die Palette an Möglichkeiten auch 2020 riesig. So wird Tilo Rischmann sein duales Studium zum Fluggerätemechaniker bei Airbus Bremen vorstellen. Einen ähnlichen Weg hat Alissa Brandt eingeschlagen, die darüber hinaus noch Luft- und Raumfahrttechnik an der Hochschule in Bremen studiert hat.

Ein duales Studium hat auch Nico Eggers absolviert, allerdings in BWL. Mittlerweile ist er Vertriebsleiter in Deutschland der Firma Tollkühn und präsentiert seinen steilen Karriereweg. Wie das BWL-Studium ohne duale Ausbildung an der Universität Bremen aussieht, weiß Bennet Hänsel zu berichten.

Lara Meyer gibt Infos zur Studienfinanzierung und über ihren Studiengang Bionik an der Hochschule Bremen. Der Studiengang Biologie wird von Bastienne Schöning repräsentiert. Sie zeigt auch, wie die wissenschaftliche Arbeit an einem Institut aussehen kann.

Wen das Fach Erdkunde besonders interessiert, wird wahrscheinlich bei Janina Bösche an der richtigen Adresse sein. Sie studierte Geowissenschaften an der Universität Bremen.

Medienaffine Schüler können ihre Fragen an Fabio Sobotzki stellen, der Medien- und Kommunikationswissenschaften mit Informatik in Bremen studiert.

Die Schwestern Janina und Nathalie Nagel stellen die Studiengänge Sport und Französisch auf Lehramt sowie angewandte Freizeitwissenschaften vor. Den Wunsch, nach der Schule erst einmal ins Ausland zu gehen, kann Lisa Jarmuth sehr gut nachvollziehen. Auch sie war nach ihrem Abschluss als Au Pair in den USA.

Politisch Interessierte können sich bei Siard Schulz melden, der den Studiengang Politikwissenschaften vorstellt und erläutert, welches Engagement neben dem Studium möglich ist.

Lob für die Veranstaltung gibt es auch von Bürgermeister und KGS-Absolvent Frank Seidel, der schon oft bei dem etablierten Event zu Gast war. Er wertet das Engagement der vielen Aussteller als weiterhin bestehende Verbundenheit mit der Schule.

Interessierte Aussteller dürfen sich weiterhin bei Annika Nickel melden, insbesondere Ausbildungsberufe seien nachgefragt. sia

Kontakt

annika.nickel@kgs-leeste.eu