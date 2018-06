Tiere bleiben nur bis zum Herbst

Bürger fürchten Wespennester

+ Wespen flößen den Bürgern Angst ein. Doch eigentlich fürchten die Insekten eher den Menschen, sagt Ulf Panten. - Foto: Ehlers

WEYHE - Von Sigi Schritt. Ihr Nest ist derzeit so groß wie ein Tennisball – doch das ist nur eine momentane Zwischengröße. In der unmittelbaren Nähe der Tür eines Geräteschuppens in Leeste hat sich eine Wespenkönigin einen Platz gesucht, um ihr Volk um sich zu scharen. Das Nest wird immer üppiger. Die kleinen Tiere suchen Holzreste, vermengen sie mit ihrem Speichel und erweitern ihren Bau mit Zellulose.