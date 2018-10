Theaterkonzert Philharmonic Rock nahezu ausverkauft

Kirchweyhe - Von Sigi Schritt. Der Geschäftsführer des Weyher Theaters, Heinz-Hermann Kuhlmann, zieht eine positive Bilanz: Philharmonic Rock, ein gemeinsames Projekt der Theaterband und der Klassischen Philharmonie Nordwest „ist voll eingeschlagen“. Die Akteure um Patrick und Kevin Kuhlmann sowie Michi Haupt haben zusammen mit dem Syker Klassikensemble unter der Leitung von Ulrich Semrau seit der Premiere 2017 beim Fest „Weyhe total“ mehrere Veranstaltungen bestritten und guten Publikumszuspruch.

Die Nachfrage nach Karten ist nach wie vor sehr hoch, sagt Heinz-Hermann Kuhlmann. Sein Deal mit dem ehemaligen Musicaltheater Bremen ist aufgegangen. „Ich habe das Metropoltheater am Richtweg für Freitag, 30. November, gemietet.“ Wer dort die Rock-Formation erleben möchte, kann für jenes Konzert nur noch wenige Restkarten (Nordwest-Tickets) erwerben. „Das sind alles Einzelsitze“, ergänzt Kuhlmann. Die Veranstaltung mit rund 1400 Plätzen sei nämlich ausverkauft.

Alternativen bieten zwei Konzerte im Autohaus Brandt, die für Donnerstag und Freitag, 8. und 9. November, geplant sind. Auch für diesen Spielort seien die Karten begrenzt. „Es gibt je Abend nur 400 Karten. Für 200 Gäste sind Sitzplätze vorgesehen, der Rest kann sich um mehrere Stehtische gruppieren.“ Eine Reservierung sei nicht vorgesehen, nennt Kuhlmann das Prozedere. Ab 18.30 Uhr öffnen die Türen des Hauses. Eine Wiederholung des Auftritts schließt Kuhlmann vorläufig aus.

Das Programm für Weyhe (mehr als zwei Stunden) und für die Hansestadt (rund 150 Minuten) ist gegenüber den zurückliegenden Konzerten verändert: Einige Titel sind rausgeflogen, andere Klassiker dafür aufgenommen. Für alle Instrumentalisten hat Joachim Refardt die Partituren geschrieben, zollt Kuhlmann dem musikalischen Kopf des Projekts Respekt. Ob Schlagzeuger, Geiger oder Gitarrist – jeder bekommt pünktlich seine Noten.

Die Konzerte beginnen immer mit „Smoke on the Water“

Neben der Theaterband und der 27-köpfigen Klassikformation verstärken Gastrocker die Auftritte: Es handelt sich um den zweiten Gitarristen Eike Dittmer und um den Frontmann Jens Wördemann. Der in Brinkum geborene Sänger macht laut Kuhlmann mit seiner Stimme erst Songs möglich, an die sich andere Bands erst gar nicht herantrauen. Kuhlmann nennt „Music was my first Love“ von John Miles als Beispiel. Oder auch „Stairway to Heaven“ von Led Zeppelin. „Du brauchst den entsprechenden Sänger dafür.“

Eines steht fest: Jedes Konzert fängt mit dem Wiedererkennungslied „Smoke on the Water“ von Deep Purple an. „Dann wird die Bühne zugedampft“, kündigt der Theatergeschäftsführer an. Gesetzt, laut Wunsch von Kuhlmann, sind auch seine Lieblingslieder „Hey Jude“ von The Beatles und „Rockin’ All Over the World“ von Status Quo.

Mit dabei ist jetzt auch der AC/DC-Klassiker Highway to Hell. Dieses Lied habe sich Semrau gewünscht, der seine Rockseite in dieser Formation auslebt, so Kuhlmann. Er glaubt, dass die Zuhörer erneut Gänsehaut bekommen werden.

Für echten Rock braucht es keine zerrissenen Hemden

Wegen der Bühnengröße wird der Schülerchor des Syker Gymnasiums nicht in Weyhe, sondern nur in Bremen singen. „Das sind 40 Kinder und Jugendliche, die noch dazukommen.“ Um Sound und Licht werden Jochen Meding aus Bremen und sein Team verantwortlich sein, so Kuhlmann.

Dem Vorschlag von Ulrich Semrau, dass die Band-Mitglieder Brillen und kaputte Hemden tragen sollen, um rockiger zu wirken, will Heinz-Hermann Kuhlmann nicht folgen. „Die Beatles trugen schwarze Anzüge. Schwarz passt also immer und wirkt kreativ.“ Das hatte früher der ehemalige Apple-Boss Steve Jobs bei seinen Präsentationen bewiesen.

Wer jetzt keine Karten bekommt, sollte es im nächsten Jahr versuchen, eine Eintrittskarte zu einem Konzert zu ergattern. Das Projekt Philharmonic Rock wird nämlich 2019 fortgesetzt. Das erste Konzert wird am 6. April in der Stadthalle Verden gegeben. Ab Dezember werden erneut die Tickets für das Jahresabschlusskonzert im Metropoltheater freigegeben.

Für das Konzert in der Hansestadt sind die Karten wieder über Nordwest-Tickets, also über alle Geschäftsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung buchbar. Für die Konzerte im Autohaus können die Zuschauer Tickets im Weyher Theater und im Teekontor ordern.