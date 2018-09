Gemeinde installiert neue Messgeräte

Weyhe - Von Sigi Schritt. Die Gemeinde setzt auf Prävention und hat in dieser Woche fünf neue Geschwindigkeitsanzeigetafeln installiert. Wie Maike Schmidt aus dem Fachbereich Bau und Liegenschaften erläutert, sind die neuen Displays an Laternenmasten an diesen Straßen montiert:

Am Weidufer, an der Einmündung der Straße Horstkamp, Scharmarsch, vor der Hausnummer 23, Dreyer Straße, vor der Hausnummer 10, Sudweyher Straße, vor der Einmündung Heiddamm und an der Angelser Straße vor den Hausnummern 49 a und 49 b. „Die Displays zeigen laut Schmidt das Tempo des erfassten Fahrzeugs an und blinken rot, falls das Fahrzeug das Tempolimit überschreitet, oder leuchtet grün auf, wenn das Auto mit der erlaubten Höchstgeschwindigkeit unterwegs ist. Die Geräte kosten jeweils rund 2.000 Euro.

Außerdem hat die Gemeindeverwaltung auch zwei mobile Geräte im Einsatz, die im Wechsel an Schulen und Kindergärten aufgebaut werden. Unterm Strich sind insgesamt zwölf Speedmesser im Einsatz, bilanziert Bürgermeister Andreas Bovenschulte. Bereits im vergangenen Jahr hat die Gemeinde fünf Displays angeschafft. Sie versehen ihren Dienst laut Maike Schmidt an der Brinkumer, Leester und Sudweyher Straße sowie an der Heidstraße und am Kindergarten Drohmweg.

Die Stromversorgung geschieht bei allen Modellen über ein Solarpanel, das eine Batterie speist. So ist auch ein Betrieb in der Nacht möglich.

Wie Schmidt und Bovenschulte berichten, hätten Rathausmitarbeiter „viele erfreuliche Rückmeldungen“ bekommen. Nicht nur Anwohner, sondern auch Verwaltungsmitarbeiter hätten sich über einen positiven Effekt geäußert, der durch die Geschwindigkeitsmesser erzielt wird. Dieser Effekt entstehe dadurch, dass der Tempomesser dem Fahrer sofort vor Augen führt, was sein Verhalten bewirkt – im Falle eines Fehlverhaltens wird in der Regel die Geschwindigkeit unmittelbar angepasst, sagt Schmidt.

Es sei zwar möglich, alle Daten auszuwerten und somit Zahlen über das Bremsverhalten sowie Verkehrsbewegungen zu bekommen – das tat die Gemeinde bislang noch nicht. Der Bürgermeister nahm die Anregung dieser Zeitung zum Anlass, einmal darüber nachzudenken.