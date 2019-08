Team BP Allstars gewinnt

Brinkum - Von Heiner Büntemeyer. Mit einem Pfostenschuss endete am Samstag das Fußball-Benefiz-Turnier des Vereins „Kickers for help“ und machte das Team „BP Allstars“ zu Turniersiegern. Dabei hatte der Wettkampf im Rahmen der „Brinkumer 3 Days“ für die Allstars ziemlich holprig begonnen, denn gleich im ersten Spiel gab es gegen „Blau-Gelb Meesenburg“ eine Niederlage. Aber dann hatte sich das Team gefunden und eilte von Sieg zu Sieg.

Im Viertelfinale wurden die Gastgeber „Kickers for Help“ mit 4:0 aus dem Turnier geschossen, und im Halbfinale gab es gegen die Meesenburger eine erfolgreiche Revanche. Der Finalgegner, die „Starke Truppe“, hatte schon in der Vorrunde gegen die „BP Allstars“ verloren, sich dann aber durch Siege im Viertelfinale gegen „Arminia Bierzelt“ und im Halbfinale gegen die „Old Boys Brinkum“ für das Endspiel qualifiziert.

Dieses von Kai Sbrezny geleitete Finale endete 0:0, sodass ein Neunmeterschießen über den Turniersieg entscheiden musste. Drei Spieler jeder Mannschaft traten an, und fünf versenkten den Ball auch sicher im Tor, bis zuletzt ein Spieler aus Michi Wagners „Starke Truppe“ den Ball an den Pfosten hämmerte und die „BP Allstars“, die während der Veranstaltung auch den Sanitäts-Bereitschaft stellten, zum Turniersieger machte.

18 Mannschaften hatten sich an dem Turnier beteiligt. Zwei Teams hatten sehr kurzfristig abgesagt, was aber auf den von Turnierleiter „Blacky“ Dräger entwickelten Spielplan nur unwesentliche Auswirkungen hatte. Die Schiedsrichter lobten die faire Spielweise aller Teams, und der Vorsitzende Michael Eilers freute sich über den guten Besuch der Veranstaltung, bei der es nicht nur um Fußball ging.

Für die Kinder waren Hüpfburg und Trampolin aufgebaut. Sie konnten auf einem Bullen reiten, sich schminken lassen, auf die Torwand schießen und am Speed-O-Maten mit dem Ball ihre Schusskraft messen. Auch zahlreiche Erwachsene tobten sich an diesen Angeboten aus. Und am Abend tanzten die Sportler bei der Ü-30-Party. DJ Mambo, bekannt aus dem Bierkönig (Mallorca), legte dort auf, außerdem hatte die Pop-Queen Loona in der Nacht ein Konzert gegeben.

Morgens hatte die stellvertretende Bürgermeisterin Sigrid Rother die Veranstaltung im Festzelt eröffnet. Dieses Fußballturnier in Verbindung mit dem Schützenfest sei schon etwas Besonderes, erklärte sie. Sie dankte den Organisatoren und den Sponsoren und wünschte allen Teilnehmern ein gutes Gelingen.

Am Platzrand stellten sich der Hospizverein Stuhr und der Verein „Stars for Kids“ den Besuchern vor, denn ihnen kommt der Erlös aus der Veranstaltung zugute. Während die „Stars for Kids“ sogar mit einer Mannschaft am Turnier teilnahmen, verfügten Birgit Schmidt und Vorsitzende Ursula Krafeld vom Hospizverein nur über „rudimentäre Fußball-Kenntnisse“, aber sie kennen immerhin Claudio Pizarro und freuen sich darüber, dass „Kickers for Help“ ihren Hospizverein unterstützen wird. „Kickers for Help“-Vorsitzender Michael Eilers schätzt, dass die Spenden in etwa vier Wochen übergeben werden.