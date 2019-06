Tausche Büroarbeit gegen Traumjob

Kirchweyhe - Von Sigi Schritt. Er kann nicht nur singen, tanzen und performen, sondern kann auch Komödie: Christian Hamann heißt der neue Schauspieler des Weyher Theaters. Er probt derzeit zusammen mit weiteren Akteuren am Stück „Im Weißen Rössl“, das am 23. August Premiere feiert.

Wer ihn bei den Proben zusieht, denkt, er hätte sein Leben lang nichts anderes gemacht, als Menschen zum Lachen zu bringen. Doch das stimmt nicht. Er war Beamter.

Christian Hamann verfolgte als gelernter Verwaltungswirt zum Beispiel unzählige Ordnungswidrigkeiten in der Stadt Kassel. Er war Mitarbeiter des Regierungspräsidiums. Seine Eltern hatten ihm geraten, „etwas Vernünftiges zu lernen“. Er hatte sich damals umgeschaut und sich für eine Beamtenlaufbahn in der Verwaltung entschieden.

Aber wie kommt man auf die Bühne? Schon als Jugendlicher zog es ihn auf die Bretter, die bekanntlich die Welt bedeuten. Hamann sang in einer Rock-Pop-Band – die musikalischen Vorbilder waren John Bon Jovi und Bryan Adams. Doch das blieb alles nur ein Hobby. Die berufliche Sicherheit überwog. Doch in ihm wuchs der Zweifel.

„Von morgens bis abends im Büro zu hocken, war für mich nicht das Gelbe vom Ei“, blickt er zurück. Dann traf er eine mutige Entscheidung: den Schritt ins Ungewisse zu wagen – Schauspieler zu werden. Das Problem: Als Schauspieler wisse man oft nicht, welche Engagements folgen.

Mit Rücklagen aus dem Ersparten finanzierte der Kasselaner die dreijährige Ausbildung zum Bühnendarsteller an der Stage School Hamburg. Er belegte dort erfolgreich die Fächer Tanz, Gesang und Schauspiel. Nebenbei jobbte er zwischen 2006 bis 2009 beim NDR-Fernsehen als Hintergrund-Sänger und Tänzer. So konnten ihn damals Zuschauer in der Sendung „Die aktuelle Schaubude“ zum Beispiel mit Sängern wie Stefanie Hertel, Bata Illic, Costa Cordalis & Sohn und Stefan Mross sehen. Diese Stars hätten ihm Mut gemacht, ebenfalls das berufliche Glück auf der Bühne zu suchen. „Sie zeigten ja, dass es möglich ist, sich jahrelang im Showgeschäft zu halten.“

Nach seiner zweiten Ausbildung zog es ihn ins Schmidt Theater, in dem er im Rahmen eines Tourneetheaters die Bühnen von vielen Städten und Gemeinden aufsuchte, um das Stück „Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer“ aufzuführen.

Nach Weyhe führte ihn aber ein ganz besonderer Grund: die Liebe. Im Stück „Im Weißen Rössl“ ist er mit seiner Verlobten Isabell Christin Behrendt gemeinsam zu sehen, sie wird aber, soviel sei verraten, vor dem Publikum einen anderen Darsteller abknutschen.

Gefunkt hatte es bereits vorher, Ende 2015, als beide ein Engagement in Bremen hatten. Dann wechselte Isabell Christin Behrendt ans Weyher Theater. „Ich schaute mir ihre und andere Stücke an.“ Das Theater und die Atmosphäre hätten ihn begeistert. Ihm fiel zum Beispiel auf, dass das Bühnenbild in Weyhe sehr detailverliebt ist und von Menschen erstellt wird, die ihre Arbeit mit Leidenschaft ausführen. „Andere Bühnen in Deutschland arbeiten mit Beamern, weil das billiger ist.“

Christian Hamann lernte weitere Akteure kennen, auch das „Dreamduo“ Intendant Kai Kruppa und Dramaturg Frank Pinkus. Ihre Inszenierungen seien gespickt mit viel Humor und alles andere als oberflächlich, sagt er. „Frank und Kai machen es grandios“, so Hamann. Als sein Engagement in Bremen auslief, sollte er in Weyhe vorsprechen – offiziell. Gesagt, getan. Nun wird er im August die Zuschauer nach Österreich in ein Hotel führen, in dem Menschen mit verschiedenen Geschichten aufeinandertreffen.

Was die Arbeit als Schauspieler für ihn bedeutet? „Theater ist alles, und alles ist Theater. Man kann dem Alltag entfliehen und auch fürs Leben lernen.“ Der Schritt, den Bürojob aufzugeben, sei also genau richtig gewesen.

Das sieht auch seine zukünftige Ehefrau so. Sie schwärmt von ihrem Verlobten: Er habe eine tolle Stimme, er könne gut singen, könne gut zuhören. Hamann sei eine ehrliche Haut, und er habe eine starke Schulter, an die sie sich anlehnen könne. „Er ist zuverlässig und ist für einen da, wenn man ihn braucht.“ Er habe zudem „eine romantische Ader“, lobt seine Verlobte. Als sie im Urlaub war, räumte er das Jugendzimmer in ihrem Elternhaus aus und schleppte ihre Möbel in den fünften Stock in seine Wohnung in Soltau. Dort wohnen sie zusammen.

Einen Heiratsantrag stellt er unter dem Tannenbaum, verriet sie. Was sie daran schätzt, mit einem Schauspieler zusammen zu sein? „Er hat Verständnis für die Arbeit am Abend, am Wochenende und an Feiertagen und an wechselnden Orten.“

Wer weiß, vielleicht gibt sich das Paar auf der Kirchweyher Bühne das Ja-Wort. Denn das Weyher Theater ist – wie praktisch – Außenstelle des Standesamtes der Gemeinde Weyhe.