Prozess: Weyherin starb durch Stich in den Hals

Ein 49 Jahre alter Angeklagter soll im Frühjahr in Weyhe seine Frau erstochen haben. Im Prozess sagte jetzt eine Rechtsmedizinerin aus.

Verden/Weyhe – Wenn es in Strafprozessen mit Tötungsdelikten zur Aussage der Rechtsmediziner kommt, ist das Beweisprogramm oft schwer erträglich. Der 49 Jahre alte Angeklagte, der am 30. März 2022 in Weyhe-Leeste seine getrennt von ihm lebende Ehefrau erstochen haben soll, schaute am Freitag nicht hin, sondern senkte den Kopf, als die Bilder des Leichnams im Schwurgerichtssaal des Verdener Landgerichts auf einer Leinwand gezeigt wurden. Den detailreichen Ausführungen der Rechtsmedizinerin konnte er sich nicht entziehen. Diese übersetzte dem Iraner eine Dolmetscherin.

Fünf Stichverletzungen erläuterte die Fachärztin. Tödlich sei der Stich in die linke Halsseite der 43-Jährigen gewesen. „Die Halsschlagader wurde getroffen und durchtrennt. Die Drosselvene eröffnet.“ Dies habe zu einem „höhergradigen Blutverlust“ geführt. „Es war nicht mehr viel Blut im Körper“, so eines der traurigen Details. Durch die gleichzeitig verletzte Luftröhre kam es zum Einatmen von Blut.

„Typische Abwehrverletzungen“: Durchstich am Arm

Blutspuren deuten aus Sicht der Expertin darauf hin, dass die Frau zunächst gestanden haben dürfte. Zügig sei sie aber zu Fall gekommen. Bei der Obduktion in der zur Medizinischen Hochschule Hannover gehörenden Rechtsmedizin in Oldenburg, einen Tag nach der Tat, wurden auch „typische Abwehrverletzungen“ festgestellt. Wie ein kleiner Schnitt an einem Finger und ein Durchstich am linken Arm.

„Ob es ein schmerzhaftes Geschehen war“, wollte der Staatsanwalt wissen. „Ja“, so die eindeutige Antwort, aber durch den hohen Blutverlust sei die Frau wahrscheinlich schnell bewusstlos geworden.

Die Eheleute lebten zum Tatzeitpunkt bereits getrennt. Am Tattag war der Mann zu Besuch in der Wohnung der Frau und der damals 21-jährigen Tochter. Die junge Frau hatte in dem Prozess ausgesagt, dass sie zum Zeitpunkt des Angriffs in ihrem Zimmer gewesen sei. Aufgeschreckt von einem entsetzlichen Schrei der Mutter sei sie ins Bad gelaufen und habe dort ihre im Blut liegende Mutter vorgefunden.

„Ich habe gut gemacht. Lass sie sterben“

Als sie versucht habe, die Blutung am Hals zu stoppen, und einen Notruf wählen wollte, habe der Vater sie davon abgehalten und gesagt: „Ich habe gut gemacht. Lass sie sterben.“

Ob noch eine Chance zur Rettung bestanden hätte, wurde die Rechtsmedizinerin nicht gefragt.

Unter den weiteren Zeugen war ein Polizeikommissaranwärter, auf den die Kammer beim vorherigen Verhandlungstag vergebens warten musste. 500 Euro Ordnungsgeld bekam der Zeuge aufgebrummt. 300 Euro sind nicht unüblich, aber aufgrund seines Berufs nicht genug aus Sicht der Kammer.

„Es ist meine Schuld. Ich habe es falsch verstanden“, entschuldigte sich der 27-Jährige beim Vorsitzenden Richter Nicolai Sauer. Der zog einen Strich unter die Angelegenheit. Der Zeuge solle es als „Lehrgeld“ ansehen. „Machen sie es ruhig publik in der Polizeiakademie, dass es schmerzlich sein kann, der Ladung eines Gerichts nicht zu folgen“, gab er dem Mann mit auf den Weg.

Als einer der Beamten am Tatort wurde der Zeuge zum Zustand des Angeklagten befragt, den die Kammer bislang als voll schuldfähig einstuft.

Der Prozess wird fortgesetzt.