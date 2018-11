Tatkräftige Hilfe für das DRK Leeste

Malerarbeiten

Mitarbeiter des Unternehmens AB-Inbev, zu dem unter anderem die Beck’s Brauerei gehört, haben beim DRK-Ortsverein Leeste gestern mit angepackt. Nach dem Umzug in das alte Feuerwehrgerätehaus an der Ladestraße gab es noch diverse Malerarbeiten zu erledigen, zum Beispiel im Treppenhaus und in der Fahrzeughalle.