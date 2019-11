Tanzschule Reiners bringt von Deutscher Hip-Hop-Meisterschaft Pokale mit

Drei Teams der Tanzschule Nadine Reiners waren am Wochenende bei den Deutschen Hip-Hop-Meisterschaften in Mühlheim an der Ruhr am Wochenende erfolgreich und haben sich für die sogenannte Master-Reihe qualifiziert. Die Gruppen Little Feet (1. Trainer Nadine Reiners, Bild), New Generation (1. Trainer Aldin Salkic, Co-Trainer: Nadine Reiners) sowie Showtime (Trainer: Aldin Salkic) belegten allesamt den dritten Platz und brachten jeweils einen Pokal nach Weyhe. „Auf der Deutschen Meisterschaft überhaupt einen Pokal zu holen, ist wirklich schwer. Das Niveau wird jedes Jahr höher, aber wir haben anscheinend gut mitgearbeitet“, so die Tanzlehrerin Nadine Reiners. „Das vordere Feld ist immer eng. Da entscheiden Kleinigkeiten über die Platzierung. Manchmal ist es nur ein Hauch an Unterschied.

Die größte Entwicklung haben die Kids und Junioren gemacht. Jeder einzelne Tänzer hat sich enorm technisch verbessert. Wir legen großen Wert darauf, gutes Tanzen zu zeigen und nicht durch Effekte zu punkten.“ Aldin Salkic, Trainer der Junioren, habe auch bei den Kids angefangen, die Technik zu verbessern. „Das hat sich ausgezahlt“, so Reiners. Die Tanzschule reiste mit insgesamt 91 Wettkämpfern und 200 Gästen an. Das Ü-30-Team, seit einem halben Jahr im Turniersport, belegte den fünften Platz. sie/Foto: Tanzschule Reiners