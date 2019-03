Tanzabend für Senioren

Pro Dem und Gemeinde laden ins Gasthaus Waldkater ein

+ Lilja Helms (links) und Dagmar Heidtmann vom Verein Pro Dem sowie Bürgermeister Andreas Bovenschulte bitten Senioren zum Discoabend. Foto: Schritt

Weyhe - Von Sigi Schritt. Eine ganz besondere Tanznacht wollen die Gemeinde und der Verein Pro Dem für Freitag, 5. April, organisieren. Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Senioren und Tanzfreudige sowie an Menschen mit Demenz und deren Angehörige, sagen die Pro-Dem-Mitarbeiterinnen Lilja Helms und Dagmar Heidtmann. Anders als viele andere Tanzveranstaltungen beginnt diese um 19 Uhr im Gasthaus Waldkater. Weshalb so früh? Eine Tanznacht in angesagten Discos geht für junge Erwachsene oftmals erst nach 22 Uhr los, weiß Lilja Helms. Ältere Menschen hätten aber einen ganz anderen Rhythmus und gingen lieber früher ins Bett.