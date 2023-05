Aktionswoche zur Kindertagespflege: Diese Angebote gibt es in Weyhe

Von: Dierck Wittenberg

Teilen

Eine Tagesmutter mit zwei Tageskindern: In der kommenden Woche gibt es mehrere Kennenlern-Angebote für dieses Betreuungsmodell in Weyhe. Symbo © Franziska Kraufmann/dpa

Kita-Plätze sind begehrt und mitunter so rar, dass junge Eltern ihren Nachwuchs schon während der Schwangerschaft in einer Kindertagesstätte anmelden. Möglicherweise kann Kindertagespflege eine gute Alternative sein.

Weyhe – In Weyhe würden derzeit 91 Kinder von 23 Tagesmüttern und -vätern betreut. Aus Sicht der Eltern könne dieses Modell Vor- und Nachteile gegenüber der Betreuung in einer Kindertages-Einrichtung bieten. Um darüber aufzuklären, nimmt die Gemeinde an der Aktionswoche „Gut betreut in Kindertagespflege“ teil, die von Montag, 8. Mai, bis Sonntag, 14. Mai, läuft.

Auf die Aktionen, die im Rahmen der Woche in Weyhe anstehen, weist Anke Weidenhöfer, im Rathaus für Kindertagespflege zuständig, in einer Pressemitteilung hin. Demnach koordiniert der Bundesverband für Kindertagespflege die Aktionswoche zum fünften Mal. Wie in den Vorjahren sei das Ziel, der Öffentlichkeit deutlich zu machen, was Kindertagespflege ist, was sie leistet, wie Kindertagespflegepersonen arbeiten und welche Herausforderungen bestehen.

Offener Spieltag

Zum Auftakt wird es einen offenen Spieltag am neuen Inklusionsspielplatz beim Marktplatz geben. Laut der Mitteilung sind Familien, die Tagespflegepersonen kennenlernen und bei der Arbeit erleben möchten, herzlich eingeladen, am Dienstag, 9. Mai, von 9.30 bis 11.30 Uhr am Inklusionsspielplatz vorbeizukommen. Neben den Tagespflegepersonen aus Weyhe und Syke und ihren Tageskindern werden demnach auch Mitarbeiterinnen des Kinder- und Familienservicebüros der Gemeinde Weyhe anwesend sein, um eventuelle Fragen zur Antragsstellung in der Kindertagespflege beantworten zu können.

Tage der offenen Tür

Einen Tag der offenen Tür wird es am Mittwoch, 10. Mai von 15 bis 17 Uhr in der Großtagespflegestelle Zaubergarten im Westermoor 8 geben, die im April 2019 eröffnet wurde. Elzbieta Preibusch (staatlich anerkannte Kinderpflegerin und qualifizierte Tagesmutter) und Sarah-Larissa Drews (Erzieherin) betreuen dort in zwei kleinen Gruppen jeweils fünf Kinder im Alter zwischen 1 bis 4 Jahren.

Die Großtagespflegestellen „Die kleinen Entdecker“ und „Richtwegzwerge“, beide am Richtweg 17 gelegen, bieten ebenfalls einen Tag der offenen Tür an: Am Freitag, 12. Mai, von 15 bis 17 Uhr. Beide Großtagespflegestellen haben ihren Betrieb laut der Mitteilung im September 2020 aufgenommen. Dafür seien zwei nebeneinanderliegende Wohnungen angemietet worden. Ein Spielplatz könne gemeinsam genutzt werden.

Bei den „Richtwegzwergen“ betreuen Ann-Sophie Neuhaus (Kinderpflegerin und qualifizierte Tagespflegeperson) und Sabrina Shvydkyy-Cohrs (qualifizierte Tagespflegeperson) gemeinsam bis zu zehn Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren, schreibt Anke Weidenhöfer in der Mitteilung.

Bei den kleinen Entdeckern betreue Karin Breitkopf (qualifizierte und mit 26 Dienstjahren die dienstälteste Tagespflegeperson der Gemeinde Weyhe) zurzeit fünf Tageskinder. Eine Kollegin werde noch gesucht, um drei bis fünf weitere Betreuungsplätze anbieten zu können.