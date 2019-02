Suzanna Randall will Geschichte schreiben

Weyhe - VON SIGI SCHRITT. Samantha ist sieben Jahre alt, will Astronautin werden, und klebt im Kleinen Forum der KGS Leeste an den Lippen von Suzanna Randall. Kein Wunder: Die promovierte Astrophysikerin will nichts Geringeres als Geschichte schreiben - sie möchte nämlich in den Weltraum aufbrechen. Das genaue Ziel: die Internationale Raumstation ISS, 400 Kilometer von der Erdoberfläche entfernt. Die 38-Jährige wäre dann die erste deutsche Frau im All.

Bislang hatte die Bundesrepublik nur Männer ins All entsendet - elf an der Zahl. Eine Frau wie Randall sei noch nicht ins deutsche Raumfahrtkorps aufgenommen worden. Deshalb hatte Claudia Kessler, ebenfalls am Mittwochabend im Forum der KGS Leeste zu Gast, im Jahr 2016 die Initiative „Die Astronautin“ gegründet. In Kooperation mit dem deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und Airbus hat sie unter anderem Suzanna Randall ausgewählt. Die Münchnerin hatte im August 2017 ihr Training für den Flug ins All begonnen. Die Gesamtkosten des Projektes liegen bei rund 50 Millionen Euro, berichtet Randall, und es sei noch nicht vollständig durch Sponsoren finanziert.

Randall, geboren 1979 in Köln, arbeitet in erster Linie als Forscherin bei der ESO (European Southern Observatory) und beschäftigt sich innerhalb ihrer Forschung mit der Evolution von Sternen. Sie berichtet den Zuhörern, wie sie zu dem außergewöhnlichen „Nebenjob“ als Astronauten-Trainee gekommen ist. Die 38-Jährige hatte sich mit rund 500 anderen Frauen bei der privaten Initiative „Die Astronautin“ beworben und stellte sich dem mehrstufigen Auswahlverfahren. Ergebnis: Sie ist ebenso geeignet wie sieben weitere Kandidatinnen.

In die Auswahl kommen laut Randall grundsätzlich zwei Gruppen: Testpiloten und Wissenschaftler. Randall habe jüngst in München einen eine Privatpiloten-Lizenz erworben, aber sie zählt zur Sparte der Wissenschaftlerinnen. Sie studierte Astronomie in London und promovierte im Fach Astrophysik in Montreal/Kanada. Da an Bord der ISS Experimente durchzuführen sind, sind wissenschaftliche Kenntnisse gefragt, erklärt sie.

Die 38-Jährige fragt im Kleinen Forum in die Runde, wer ebenfalls wie sie Lust hat, Alexander Gerst nachzufolgen. Der war bereits zweimal im All und jüngst Kommandant der ISS. Und Randall stößt offenbar auf Interesse. Die Forscherin gibt einen Vorgeschmack, welche Tests jeder über sich ergehen lassen muss. So spielt sie eine Datei vor, in der eine Sprecherin eine einstellige Zahlenreihe vortrug. Es gilt nun, die Reihe rückwärts aufzusagen. Samantha in der ersten Reihe hat keine Mühe, die Aufgabe zu erledigen. Test bestanden. Unter realen Prüfungsbedingungen müsste sie allerdings eine Kolonne aus 19 einstelligen Zahlen rückwärts benennen. Auch die Grundrechenarten müssen schnell präsent sein. „Also, passt in Mathe auf“, lautet Randalls Tipp. Doch sie und mit ihr auch die Initiative wollen viel mehr: Sie möchten, dass sich Mädchen und junge Frauen neben Mathe auch für Technik, Naturwissenschaften und Raumfahrt begeistern. Sogar Schülern sei es möglich, Experimente im All ausführen zu lassen, darüber informierte der Science Coordinator Deltev Hüser am Rande der Diskussion. Er zeigte einen Würfel, in dem Versuche ablaufen könnten.

Suzanna Randall geht davon aus, dass sie 2020 tatsächlich in einem Raumschiff sitzt. Nach der Einstellung des Space-Shuttle-Programms der Amerikaner kommen Astronauten nur noch mit einem russischen Transporter zur ISS. Doch dieses Unterfangen sei teuer - billiger könnte es mit kommerziellen Anbietern wie zum Beispiel Space X werden, die auf den Markt wollen.

Bis zum Flug heißt es aber noch: viel Theorie lernen. So übt sie, wie Menschen auf der Raumstation zurechtkommen müssen. „Für alles gibt es dort Prozeduren. Von der Reparatur komplizierter Systeme bis zum Öffnen einer Flasche Wasser“, sagt sie.

Am Ende des Vortrags hat die junge Zuhörerin Samantha in Suzanna Randell ein Vorbild gefunden. Es scheint bei der anschließenden Begegnung für die Beobachter, sie habe eine Art große Schwester gefunden, die das gleiche berufliche Ziel verfolgt. Die Forscherin wird sicherlich das Feld für den Nachwuchs ebnen und die Reiseerlaubnis ins All abtrotzen. Wer Geschwister hat, weiß, wie das Spiel ausgeht.

Ein Interview ist im Internet zu hören.

Video auf

www.kreiszeitung.de