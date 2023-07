Heiter trotz Regenwolken: „Summer in the City“-Bilanz fällt positiv aus

Von: Dierck Wittenberg

Wolkig: Die Besucher lassen sich von wiederholten Schauern nicht unterkriegen. © Wittenberg

Regenschauer haben der Stimmung keinen Abbruch getan – so lassen sich dieses Jahr fast alle Abende von Summer in the City zusammenfassen. Die Gemeinde Weyhe zieht ein positives Fazit.

Weyhe – Die wohl beliebteste Veranstaltungsreihe der Gemeinde hat am Donnerstagabend ihren Abschluss gefeiert. Beim letzten Termin von Summer in the City in diesem Jahr hat die Syker Band Stone Washed ab 19 Uhr einen Rock-Klassiker nach dem anderen aus dem Jeanshemd-Ärmel geschüttelt. Nach dem Beginn um 17 Uhr hatten sich die Plätze an den Ständen, die Bierbänke und Tische langsam, aber sicher gefüllt. Der Marktplatz war wieder gut besucht, auch wenn dunkle Regenwolken über der Veranstaltung hingen.

Zum Konzertbeginn zeigten sich Sonnenstrahlen. Zwischen zwei Songs merkte die Band an, dass sie gutes Wetter beim Bürgermeister bestellt habe. „Oh, jetzt geht es wieder los“, hieß es aber noch in derselben Ansage – als der nächste Regenschauer kam. Auf dem Marktplatz klappten die Regenschirme auf, Besucher rückten unter den Vordächern von Buden und umliegenden Geschäfte zusammen.

Rockig: die Band Stone Washed auf der Bühne. © Wittenberg

Dieses Spiel hatte sich auch in der Vorwoche gezeigt, als erst die inklusive Trommelgruppe Unikat und dann die Band FolkStones auf der Bühne standen. Da hatte es immer wieder „richtig geregnet“, erinnert sich Birgit Sündermann, Trainerin von Unikat und erste Vorsitzende des TSV Blau-Weiß Melchiorshausen. Aber: „Wir haben unser Programm durchgezogen.“ Einige Besucher seien vor der Bühne geblieben, darunter über 80-Jährige. Die anderen hätten unter den umliegenden Dächern Schutz gesucht, um in den Regenpausen zurückzukehren. „Das war schon cool“, zeigt sich die Trainerin gerührt.

Summer in the City 2023: Regen kann die Stimmung nicht vermiesen

Nach vier „Summer in the City“-Terminen in diesem Jahr kann man festhalten: Die Weyher und die Besucher von außerhalb lassen sich vom Wetter die Laune nicht verderben. Entsprechend fällt auch das Fazit von Nina Knief, bei der Gemeinde für Öffentlichkeitsarbeit zuständig, aus: „Das wechselhafte Wetter tat der Stimmung keinen Abbruch.“ Die sei durchweg positiv gewesen. „Die Weyherinnen und Weyher feierten gut gelaunt und konnten textsicher mitsingen. Weyhe weiß einfach, wie man feiert“, so Knief. Als „grobe Schätzung“ kann laut Knief von rund 3 000 Besuchern je Veranstaltungstag ausgegangen werden.

Der Witterung gänzlich zum Opfer gefallen war indes der ursprünglich geplante erste Termin: Eigentlich hatte das Orchester Sound of Weyhe am 22. Juni spielen sollen. Wegen einer amtlichen Unwetterwarnung musste die Gemeinde die Veranstaltung aber kurzfristig absagen.

Kein Nachholtermin für abgesagten Auftakt mit Sound of Weyhe

Einen Nachholtermin für das ausgefallene Konzert wird es jedoch definitiv nicht geben. In Kürze beginnt auf dem Marktplatz der Aufbau der großen Open-Air-Bühne des Weyher Theaters (Premiere: 4. August). Das ist auch der Grund dafür, dass „Summer in the City“ bereits vor den Sommerferien begonnen hatte.

Nach der Absage spielte die Weyher Blues-, Rock- und Soul-Band New Jam zum verschobenen Auftakt am 29. Juni. Dieser Abend setzte den Trend: Er blieb von Schauern nicht verschont, was der Stimmung und dem Andrang des Publikums keinen Abbruch tat. Eine Premiere war auf seine Art auch der folgende Termin: Am 6. Juli schmissen Marcel Schlager und das Dele-Unterhaltungsorchester erstmals eine Schlagerparty – und dazu strahlte ausnahmsweise die Sonne.

Die unwetterbedingte Absage der ersten Veranstaltung sei sehr ärgerlich gewesen, so Nina Knief. Sie hebt aber hervor, dass Summer in the City wie auch in den vergangenen Jahren eine erfolgreiche Veranstaltung gewesen sei. „Wir freuen uns, dass die Weyherinnen und Weyher so zahlreich zu einer rundweg gelungenen Veranstaltungsreihe beigetragen haben. Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr!“