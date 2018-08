Summer in the City: Reihe lockt mehr als 14.000 Gäste an

Kirchweyhe - Von Sigi Schritt. Mehr als 14 000 Gäste hat die Eventreihe Summer in the City an den sechs zurückliegenden Donnerstagen zum Marktplatz Weyhe gelockt. Davon geht die Organisatorin Ines Mannott vom Stadtmarketing der Gemeinde aus. Sie zieht ein positives Fazit und ist sich sicher, dass es eine Fortsetzung im kommenden Jahr gibt. Das hoffen auch viele Besucher und die Standbeschicker.

„Wir hatten sehr viel Glück mit dem Wetter“, blickt Mannott zurück. „Kein Regen, nur Sonnenschein.“ Und alle Nächte seien lau gewesen. Perfekte Bedingungen also für eine After-Work-Veranstaltung. Mannott habe sich mehrfach in die Reihen der Gäste gesetzt und viele positive Kommentare bekommen.

Neben den Besuchern äußern auch die vielen Food-Truck-Betreiber Zufriedenheit. Sie hätten an allen Tagen sehr gute Umsätze gemacht.

„Es waren wahnsinnig viele Leute da. Die Musik war toll. Die Stimmung war gut“, sagt Michele von Gorden, Betreiberin des Fisch-Trucks. Sie möchte im kommenden Jahr wiederkommen.

Michele von Gorden

„Was die Gemeinde in diesem Jahr auf die Beine gestellt hat, ist einfach toll. Ich hoffe, dass wir das im nächsten Jahr wiedererleben“, so Gastro-Unternehmerin Birgit Garbs. Sie zeigt sich ebenso wie der Vorsitzende des Dehoga-Kreisverbands, Andree Meyer, begeistert. Meyer hat den Mitgliedsbetrieben auf und um den Marktplatz einen Besuch abgestattet und freut sich, dass „dieses Veranstaltungsformat gut ankommt“.

Birgit Garbs

Überwältigt vom Erfolg waren die Mitglieder des Lions-Clubs Bremer Süden. Waren die Löwen bei den ersten bei den Veranstaltungen schnell restlos ausverkauft, orderten sie für die weiteren vier Events genügend Burgunderschinken: jeweils rund 30 Kilo Fleisch. Viele Besucher seien wiedergekommen, so Löwe Florian Walter. Dem schließt sich Sascha Kirchner vom Bremer Cocktail-Shuttle an. Er mixte unzählige Getränke, berichtet er. Nach jeder Veranstaltng habe sich der Kundenstamm vergrößert.

Nicht nur das leckere Essen, wie die vielen Burger-Varianten der Stände und der Backfisch hätten ihn begeistert, sondern auch die Stimmung und das Publikum, sagt Markus Pick vom Weyher Gewerbering. „Man trifft immer jemanden, den man kennt.“ Pick bedauert, nur drei von sechs Veranstaltungen besucht zu haben.

Markus Pick

Drei Mal ist Bremer Recht, lautet ein Sprichwort, und so oft reiste der Jurist Detlef Vetter aus der Hansestadt an. „Das Festival ist fantastisch.“ Außerdem habe er stets Freunde und Bekannte getroffen. „Mit dem Besuch drücke ich meine Verbundenheit zu Weyhe aus.“ Er hatte als Brinkumer sein Abi 1987 in Leeste gebaut und wohnte nach dem Studium einige Zeit in der Wesergemeinde. Die Musik sei am letzten Abend am Besten gewesen. Er habe das Konzert der Formation New Jam genossen. „Die Interpretation des Prince-Songs hat mich begeistert.“

Detlef Vetter

Thorsten Ehlers aus Kirchweyhe will mit seinen Freunden im nächsten Jahr wieder dabei sein. Er. plädiert dafür, die Eventreihe erneut zu verlängern, um sie auf ganze zehn Abende auszuweiten. Nicht eine zeitliche, sondern eine räumliche, schlägt dagegen Vize-Bürgermeister Frank Seidel vor.

Mehr als 14.000 Besucher bei Summer in the City in Weyhe

2017 sei das Event nur auf die Juli-Wochen beschränkt gewesen, dieses Jahr war der Zeitraum die Sommerferien. „Dabei sollte es bleiben“, weil man sich diese sechs Wochen laut Mannott gut merken kann. Es sei kein Problem, die Anzahl der Stände zu erhöhen. „Wir haben viele Anfragen bekommen.“

Für die Fortsetzung will die Gemeinde mit den Gastronomen über Strategien sprechen, Plastik-Müll zu vermeiden. Ideen gebe es viele – von der Einrichtung einer zentralen Spülanlage bis hin zu essbaren Trinkbechern.