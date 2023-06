Weyher Bauausschuss billigt Entwürfe für Baugebiet südlich der Angelser Straße

Von: Dierck Wittenberg

Teilen

Kita statt Getreidefeld: Das Gebiet hinter dem Restaurant soll bebaut werden. © Wittenberg

Im geplanten Baugebiet „Südlich Angelser Straße“ in Weyhe-Leeste sollen eine Kindertagesstätte und klimafreundlicher Wohnraum entstehen. Der Bauausschuss hat den Entwürfen nun grünes Licht gegeben.

Leeste – Südlich der Angelser Straße, beim griechischen Restaurant „Alexis Zorbas“, soll auf rund 3,7 Hektar ein Wohngebiet samt Kindertagesstätte entstehen. Das Verfahren dafür läuft seit September 2021. In seiner jüngsten Sitzung hat der Bauausschuss der Gemeinde Weyhe dem nächsten Verfahrensschritt nun einstimmig grünes Licht gegeben.

Mit einem Ratsbeschluss, nach dem es losgehen kann, rechnen die Planer für die Zeit nach der diesjährigen Sommerpause. Im Bauausschuss ging es darum, den sogenannten Offenlagebeschluss im (nicht-öffentlichen) Verwaltungsausschuss vorzubereiten. „Wir sind im Verfahren ungefähr in der Mitte“, sagte Franziska Lüders vom Oldenburger Plankontor Städtebau, die den Ausschuss über den Stand der Dinge informierte.

Die Kindertagesstätte soll helfen, den künftigen Bedarf an Betreuungsplätzen in der Gemeinde zu decken. Um die ging es in der Sitzung auch, aber in erster Linie um das umgebende Wohngebiet. Als Ziel formulierte Lüders: „Es soll ein Ein- und Zweifamilienhaus-Gebiet entstehen, das gut durchgrünt ist.“ Im Ganzen geht es um die Schaffung von klimafreundlichem und energieeffizientem Wohnraum.

„Wir haben hier einen großen Katalog für ein gar nicht so großes Plangebiet“, sagte Lüders über die Vorgaben zum Klimaschutz. Die sehen etwa eine Solardachpflicht vor, schließen fossile Brennstoffe aus und schreiben vor, die Bäume an der Angelser Straße zu erhalten.

Zudem ist laut Entwürfen ein „dichtes Fuß- und Radwegenetz“ geplant, das – langfristig – nach Süden hin durchlässig sein soll. Durchgangsverkehr von Autos soll es dagegen nicht geben; die Straße endet in einer Sackgasse mit Wendeplatz. „Das Gebiet wird von Norden her erschlossen“, sagte Lüders.

Hinsichtlich der Bauvorschriften sind in zwei Bereichen Mehrfamilienhäuser mit bis zu sechs Wohnungen möglich, ansonsten maximal zwei Wohneinheiten pro Einzelhaus. Dort ist die Höhe der Gebäude auf zehn Meter, die Traufhöhe auf 4,5 Meter begrenzt. Bei den Mehrfamilienhäusern liegt die Grenze bei elf beziehungsweise 6,5 Metern. „Es wird eine zweigeschossige Bauweise mit einer Traufhöhe von 6,5 Metern möglich sein“, so Lüders.

Ferner fasste die Diplom-Ingenieurin Wortmeldungen von rund 20 Behörden sowie von Anwohnern zusammen. Eine daraus hervorgegangene Änderung: Die Straße ist nun Teil des Geltungsbereichs. Es werde geprüft, ob ein Fahrbahnteiler zur Lärm-Minderung möglich sei. Zwei weitere Ergebnisse der sogenannten frühzeitigen Beteiligung: Gutachter haben keine besonders geschützten Tierarten gefunden. Allerdings hat der Landkreis eine Prospektion (archäologische Untersuchung) angeordnet.

In der Diskussion meldeten sich sowohl Anwohner als auch Ausschussmitglieder zu Wort – teils mit Nachfragen, teils mit Anmerkungen. So regte Ulrike Buck (Grüne) an, dass Zisternen „sehr, sehr wünschenswert“ seien. Auch fragte sie nach den Gründen für die laut Bodenanalysen erhöhten Cyanid-Werte – ohne dass das direkt beantwortet werden konnte. Ihr Fraktionskollege Jörn Rosenthal sprach sich für Tempo 30 auf der Angelser Straße aus – was er mit einer Anspielung auf die Kritik der Grünen an diesem Standort für einen Kita-Neubau verband.

Claus-Peter Wessel (CDU) sprach von einem sehr gelungenen Entwurf, der Klimaschutz und die Schaffung von Wohnraum verbinde. Rainer Zottmann (SPD) erinnerte an „das Thema Schwammstadt“, also Konzepte zur Wasserspeicherung. Er betonte: „Wir möchten auch geförderten Wohnraum.“ In Weyher Neubaugebieten müssen laut Baulandbeschluss 20 Prozent Sozialwohnungen entstehen. Für Angelse fragte Zottmann nach der Berechnungsgrundlage, ohne Antwort der Verwaltung. Rudolf Dyk (FWG/Gruppe) merkte an, dass Einfamilienhäuser „Platzfresser für andere Wohneinheiten“ seien und sprach sich stattdessen für Reihenhäuser aus. Er stimmte aber mit den übrigen Ausschuss-Mitgliedern für die Vorlage.