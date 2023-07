Nach dem Neuanfang: Seniorenquartier am Sudweyher Gutshof sucht Fachkräfte

Von: Dierck Wittenberg

Das Seniorenquartier Gutshof ist längst nicht ausgebucht. Grund ist die Personalsituation, die sich seit dem Betreiberwechsel zum 1. Juni aber bereits gebessert haben soll. © Wittenberg, Dierck

Im Juni hat die Specht-Gruppe den Betrieb des Seniorenquartiers am Sudweyher Gutshof übernommen, das erst vor anderthalb Jahren eröffnet hatte. Die neue Leitung steht vor der Aufgabe, Personal an Land zu ziehen.

Sudweyhe – Der Shanty-Chor hat seine Seemannslieder angestimmt, dazu gibt es Kaffee und Kuchen, draußen Bratwurst vom Grill. Das Seniorenquartier am Sudweyher Gutshof hatte rund einen Monat nach dem Betreiberwechsel zum Tag der offenen Tür eingeladen. Eine willkommene Abwechslung für die Bewohner.

Auch über mangelndes Interesse von außerhalb kann sich Lore Kunckel nicht beklagen. Die neue Leiterin der Senioreneinrichtung bietet Besuchern bei der Gelegenheit Führungen durchs Haus an. Und stößt auf rege Nachfrage. Während die eine Gruppe abschließende Fragen stellt, melden neue Besucher schon Interesse für die nächste Führung an. 500 Leute seien es gewesen, wird sie später vorsichtig schätzen.

„Lieder so schön wie der Norden“: Der Neustädter Shanty-Chor Bremen singt im denkmalgeschützten Scheunengebäude für Bewohner und Besucher. © Wittenberg

Führungen durch den Gutshof sind tatsächlich Rundgänge: Die Neubauten, die zum Seniorenheim gehören, sind direkt miteinander und mit dem denkmalgeschützten Scheunengebäude verbunden. Die an die Scheune angelehnte Bauweise, das Nebeneinander von brandneu und historisch: Architektonisch hat der Gutshof etwas zu bieten. „Das ist ein schönes Quartier geworden“, sagt Leiterin Kunckel bei einer der Führungen.

Der Weg führt durchs Erdgeschoss, und nach der Besichtigung von einem der Zimmer („alles Einzelzimmer“), in eine von 17 Suiten im Dachgeschoss. Die fallen geräumiger aus, kosten aber einen Zuschlag. Die Besuchergruppe interessiert sich für die Preise und für freie Plätze.

„Das ist mein Ziel: Das hier zum Laufen zu bekommen“, sagt Lore Kunckel, neue Leiterin der Senioreneinrichtung. © Specht-Gruppe

Für 85 pflegebedürftige Senioren wäre im Gutshof Platz – eigentlich. Aber wie in anderen Pflege- oder Betreuungsberufen sind bestimmte Personalschlüssel vorgeschrieben. Und beim Personal haperte es nach der ersten Eröffnung 2021 offensichtlich. 40 Bewohner hat der Gutshof laut seiner neuen Leiterin aktuell. Nun wieder mit Luft nach oben, weil neues Personal hinzugekommen ist.

„Ich bin ja erst seit Anfang Juni hier“, sagt Lore Kunckel am Ende der Führung, als Besucher nach dem betreuten Wohnen am Gutshof fragen. Diese Wohnungen sind im Obergeschoss des frei stehenden, an der Straße liegenden Gebäudes untergebracht. Unten sollte eigentlich schon eine Intensivpflege entstanden sein, erklärt Kunckel. Aber das sei unter den Vorgängern nicht zustande gekommen.

Das Café, das in dem historischen Scheunengebäude eröffnet hatte, ist derzeit geschlossen. „Was sehr schade ist, weil die Torten sehr lecker waren“, bedauert Kunckel. Man arbeite aber an einer Wiedereröffnung. „Spätestens im Oktober läuft das wieder, das ist der Plan“, verspricht die Leiterin.

Mit dem Tag der offenen Tür am vergangenen Freitag hat die Bremer Specht-Gruppe auf den Wechsel zur neuen Betreibergesellschaft („Specht Residenzen“) hingewiesen. Dabei war das Seniorenquartier am historischen Hof in Sudweyhe erst im November 2021 eröffnet worden. Regie geführt bei den Millionen-Investitionen und den aufwendigen Bauarbeiten hatte das Unternehmen des aus Weyhe stammenden geschäftsführenden Gesellschafters Rolf Specht. Den Betrieb der Senioreneinrichtung übernahm – das hatte bereits bei Baubeginn festgestanden – die Emvia-Living-Gruppe aus Hamburg.

Ende März dieses Jahres vermeldete die Kreiszeitung dann den überraschenden Wechsel: Die Specht-Gruppe würde selbst Betreiberin des Seniorenquartiers werden. „Wir haben bereits eine erfahrene Heimleiterin im Auge“, hatte Rolf Specht seinerzeit angedeutet.

Offenbar hat seine Wunschkandidatin zugesagt. Lore Kunckel ihrerseits nennt Rolf Specht einen „Weyher Jung’“, dem es zu verdanken sei, dass sie einige Jahre vor der Rente noch einmal eine neue Leitungsaufgabe übernommen hat. „Das ist mein Ziel: Das hier zum Laufen zu bekommen“, sagt die 63-Jährige beim Gespräch in ihrem Büro, während nebenan der Shanty-Chor singt.

Auf die neue Leitung hat der neue Betreiber im Vorfeld des Tags der offenen Tür mit Bannern am Zaun zur Straße Im Mühlengrunde in großen Lettern hingewiesen. Die Werbung, erklärt Lore Kunckel auf Nachfrage, richtet sich in erster Linie an mögliche Mitarbeiter. „Aufnehmen könnte ich laufend, Bewohner sind nicht mein Problem“, sagt Kunckel. Das Problem sei vielmehr, Pflegekräfte zu finden.

Sie verspüre eine Aufbruchstimmung, sagt Kunckel über ihre neue Wirkungsstätte. Seit dem Wechsel vor rund vier Wochen seien schon zehn neue Leute hinzugekommen. Das Team bestehe nun aus 22 eigenen Mitarbeitern, plus dreien über eine Zeitarbeitsfirma. Das sei einer der Unterschiede zu vorher: „Viel weniger Zeitarbeit.“

In der Altenpflege, kann man zusammenfassen, konkurrieren Arbeitgeber ums Personal, während Plätze in der Pflege heiß begehrt sind. „Tatsächlich haben es alle schwer“, sagt Kunckel über die Personalsuche in ihrer Branche. Sie denkt inzwischen laut über neue Arbeitszeitmodelle nach, testweise über eine Vier-Tage-Woche für die Vollzeitkräfte.