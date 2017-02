Politik will Windpark in Sudweyhe erweitern

Weyhe - Von Sigi Schritt. Die Politik will der Windenergie in der Wesergemeinde mehr Raum geben und Augenmaß walten lassen. Dafür haben die Vertreter des Ausschusses für Bau, Planung und Umwelt einstimmig votiert. Sie folgten den Empfehlungen des Raum- und Umweltplaners Michael Schwarz aus Delmenhorst.

Vor mehr als 30 Zuschauern hat er am Donnerstagabend den Ausschussmitgliedern Argumente geliefert, an welchen Stellen die Gemeinde auf Windparks besser verzichten sollte. Der Ingenieur sagte aber auch, welches Areal – aus seiner Sicht – idealerweise nur infrage kommt: lediglich ein Gebiet, das vom Deichverteidigungsbereich und vom Sudweyher Marschdamm sowie von den Straßen Wieltdamm (Nähe Wieltsee), Ahauser Wischdamm und der Sudweyher Straße begrenzt ist.

Andere sogenannte Potenzialflächen gebe es am Rand der Leester Marsch, an der Bahnlinie in Kirchweyhe und am östlichen Zipfels des Weyher Bruchs, zumal nach dem Raumordnungsprogramm des Landkreises die Vorranggebiete für Natur und Landschaft letztendlich doch keine harten Ausschlusskriterien darstellten. Doch die aussichtsreiche Fläche liege ausgerechnet in einem sogenannten Vorranggebiet für die Rohstoffgewinnung. Der Planer meinte damit: Tonabbau. „Erst muss der Rohstoff weg, dann darf das Windrad in den Boden“, schlug Schwarz vor.

Elmar Könemund: „Wer weiß, wann der Ton im Boden genutzt wird.“

Böse Zungen könnten laut Elmar Könemund (Grüne) von einer Alibiplanung sprechen, zumal die Ziegelei Wehrmann keinen Rohstoff mehr abbaut. „Wer weiß, wann der Ton im Boden genutzt wird.“

Der Zeitfaktor sei zwar ein wichtiges Kriterium, das aber nicht eindeutig geregelt sei, so der Planer. Allerdings sei der Ton nicht nur für eine Ziegelei interessant, sondern auch für die Baustoffindustrie als Abdichtungsmittel etwa für den Deponiebau. Das Land Niedersachsen benötigt ebenso Ton für den Deichbau. Diesen könnte man aus dem Weyher Boden herausholen und lagern – etwa mit einem Geovlies. Das koste Geld und bedeute zusätzlichen Aufwand für die Windenergieleute. Doch das ist laut Raumplaner „zumutbar“. Außerdem empfahl er den Ausschussmitgliedern eine Obergrenze für die Höhe der Anlagen. „In Emsland gibt es Anlagen mit einer Nabenhöhe von 149 Metern.“ Zusammen mit den Rotoren seien die Windkraftanlagen aber 230 Meter hoch. Diese Anlagen wirken aus der Ferne, wenn sie in Weyhe stünden, „unzumutbar bedrängend“. Er regte deshalb an, die Höhe über Grund auf 150 Metern zu begrenzen. Bis zu dieser Höhe könnten viele Typen zugelassen werden, die zudem eine ordentliche Leistung brächten, so Michael Schwarz.