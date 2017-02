Weyher Quartett will den Sudweyher Bahnhof wiederbeleben

Weyhe - Von Sigi Schritt. Christine Burda, Sönke van Hoorn, Antje Kiel und Andreas Gründemann wollen den Sudweyher Bahnhof aus dem Dornröschenschlaf holen. Ihre Pläne haben sie am Donnerstagabend im Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt vorgestellt. Selten spenden Zuschauer und Ratsmitglieder in einem Ausschuss Applaus. Doch diesmal sparten sie nicht damit.

Das Quartett will das Gebäude zu einem Ort der Begegnung umbauen: So soll ein Kulturcafé ebenso wie ein Treffpunkt zum Klönschnack entstehen. Räume sollen die Möglichkeiten bieten, dass Besucher Lesungen, Vorträge und Kabarett erleben. Foto- und Bilderausstellungen sowie Musikveranstaltungen mit kulinarischer Begleitung könnten das Angebot abrunden, so Christine Burda. Weitere Ziele: Auf dem Bahnhofsgelände wie auch im Innern des denkmalgeschützten Gebäudes können Bürger Geburtstage feiern und Standesbeamte halten Trauungen. An Ideen, dem Bahnhof Leben einzuhauchen, mangelt es nicht. Tagungen und Workshops seien auch möglich, sagte die Verwaltungsfachangestellte.

+ Im Erdgeschoss entstehen ein barrierefreies Kulturcafé samt Tresenbereich und Abstellraum sowie Toiletten (Bild). Im Büro darüber können zwei Personen übernachten. © Die Planerei/Schritt

Antje Kiel, Windenergie-Projektleiterin, stellte im Ausschuss das Betreiberkonzept vor. Das Fundament bildet der noch zu gründende Verein „Sudweyher Bahnhof – Kunst und Kultur am Gleis“. Die Satzung sieht vor, den Erhalt des Baudenkmals sicherzustellen, Kunst und Kultur ebenso wie Heimatpflege und -kunde zu fördern.

Ehrenamtliche Mitglieder für den Betrieb

Den laufenden Betrieb sollen ehrenamtliche Mitarbeiter übernehmen. Um Geld zu bekommen, könnten geschlossene Gesellschaften bis maximal 60 Personen die Räume nutzen. „Mit den Einnahmen werden die laufenden Kosten finanziert“, so Antje Kiel.

+ Gemeindearchivar Wilfried Meyer lobt das Projekt. Er will bei diesem Verein Mitglied werden. © Schritt

Zur Finanzierung nahm Andreas Gründemann Stellung, der bei einer Versicherung ebenfalls für die Finanzen zuständig ist. Um die Pläne umzusetzen, sei eine Summe in Höhe von rund 300000 Euro notwendig, rechnete Gründemann vor. Das Quartett hat für die Einrichtung des Kulturcafés 40.000 Euro kalkuliert. Für die Sanierung der Innenräume müssten rund 260.000 Euro aufgewendet werden. Einen Zuschuss in Höhe von 75.000 Euro gewährte schon mal der Bauausschuss mit den Stimmen von SPD, CDU, FDP und Grünen. Geld- und Sachspenden, Fördermittel sowie Eigenleistungen einschließlich der Bauleitung durch das Unternehmen Planerei-Weyhe sollen folgen.

Denkmalschutzverordnung im Blick

Die Sanierung laufe unter Berücksichtigung der Anforderungen gemäß der Denkmalschutzverordnung, teilte Architekt Sönke van Hoorn mit. Erste Gespräche mit dem Denkmalamt hätten ergeben, dass sowohl eine Nutzungsänderung als auch ein Um- und Anbau möglich sind. Die „Planerei“ übernehme die Bauleitung unentgeltlich, sagte er. Überhaupt betonten er wie seine Mitstreiter mehrfach, dass sie kein finanzielles Interesse hätten und das Gebäude von der Gemeinde nur langfristig gepachtet wird. Allerdings müssten Risiken eventueller Altlasten bei der Kommune bleiben.

„Wir sind eng mit Weyhe verbunden und wollen einen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben leisten“, äußerte sich Christine Burda zur Motivation des Quartetts, dieses Projekt anzugehen. Vor einem Jahr hätten sie erschreckende Bilder vom Zustand des Bahnhofs gesehen. Die SPD hatte zum Ortstermin eingeladen und sah sich in den Räumen um (wir berichteten). Das Vorhaben findet nicht nur aus der Sicht des Bürgermeisters Andreas Bovenschulte großen Anklang, sondern auch Heinz-Wilhelm Clausen, langjähriger TuS-Vorsitzender sowie Gemeindearchivar Wilfried Meyer wünschten dem Quartett gutes Gelingen. „Hättet ihr Aufnahmeanträge dabei, würde ich sofort eintreten“, so Meyer. Jürgen Borchers (SPD) gab außerdem den Tipp, Bausteine mit Namensnennung gegen größere Spenden auszugeben.