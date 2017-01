Auf der Suche nach bezahlbarem Wohnraum in Weyhe

Wer in Weyhe wohnt, muss als Mieter tief in die Tasche greifen.

Weyhe - Von Sigi Schritt. Der Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt befasst sich heute Abend im Rathaus ab 18.30 Uhr unter anderem mit dem Thema Wohnraumversorgung. Im Vergleich zum Landkreis und zum Land Niedersachsen weist Weyhe überdurchschnittliche Kauf- und Mietpreise auf. Vor diesem Hintergrund hatte die SPD einen Antrag zur Fortschreibung des gemeindlichen Entwicklungsprogramms Wohnen gestellt. Die Sozialdemokraten möchten bezahlbaren Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten schaffen.

Die Verwaltung stellt zu diesem Thema das jüngste Wohnraumversorgungskonzept des Landkreises vor, das die „InWis Forschung und Beratungsgesellschaft“ aus Bochum im Dezember vorgelegt hat. Dieses Papier enthält Handlungsempfehlungen für die Wesergemeinde. Unter anderem können private Investoren unter bestimmten Bedingungen auf Fördermittel hoffen, um Sozialbauten zu errichten. Laut Beschlussempfehlung des Bürgermeisters Andreas Bovenschulte soll die Gemeinde diesen und weitere „InWis“-Vorschläge prüfen und zu einer Weyher Strategie ausarbeiten.

Die Studie prognostiziert für die Wesergemeinde bis zum Jahr 2020 eine geringe Bevölkerungszunahme, eine Verringerung des Anteils von Kindern und Jugendlichen sowie eine starke Erhöhung des Anteils älterer Menschen ab 75 Jahren. Weiterhin werde sich insbesondere die Zahl der Ein- und Zweipersonenhaushalte erhöhen. Damit einher geht eine steigende Nachfrage nach preisgünstigen, altersgerechten und barrierefreien Wohnungen.

Das Bochumer Konzept weist außerdem bei den Mietwohnungen einen aktuellen Versorgungsengpass – auch in Weyhe – nach. Der soll auch in der Zukunft vorhanden sein. Es fehlen laut „InWis“ preisgünstige und öffentlich geförderte Wohnungen bis 5,50 Euro/Quadratmeter in allen Größen und altersgerechte sowie kleinere und mittelgroße Wohnungen im mittleren Preissegment bis 7,60 Euro/Quadratmeter – beispielsweise ein Fall für private Investoren. Wie Baudirektor Steffen Nadrowski bestätigt, ist es ab sofort möglich, im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus, zinslose Darlehen zu beantragen. Dabei richte sich die Höhe nach dem Förderprogramm, der Größe der Wohnung sowie den Gesamtkosten. Sie beträgt bis zu 1 900 Euro je Quadratmeter.

Wie Nadrowski berichtet, hätten einige private Investoren bereits bei der Gemeindeverwaltung entsprechende Anfragen gestellt. Das Förderprogramm knüpft an die Mittelvergabe allerdings Voraussetzungen: So ist bei Mietwohnungen die monatliche Nettokaltmiete für die Dauer von drei Jahren festgeschrieben und beträgt je nach Programm zwischen 5,60 und 7 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. Außerdem dürfen die Wohnungen für die Dauer von 20 Jahren nur an Haushalte neu vermietet werden, deren Gesamteinkommen bestimmte Einkommensgrenzen nicht übersteigen. Das trifft beispielsweise auf die sogenannten B-Schein-Berechtigten zu.

Doch es gibt noch mehr Ideen von „InWis“: So könnte die Gemeinde eine Sozialquote bei Baulandvergaben bilden. Möglich sei auch, dass die Kommune Grundstücke auf Vorrat erwirbt und ihren Bestand an preisgünstigen Wohnungen ausweitet. Die Verwaltung könnte weiterhin ermitteln, wo es Flächen gibt, die bebaubar sind und mit diesen Informationen ein entsprechendes Kataster erstellen. Auf dem Weg zu einer eigenen wohnungspolitischen Strategie stellt das Kreiskonzept für die Weyher Verwaltung zumindest einen Bausteinen dar. Laut Vorlage sollen aber auf den örtlichen Wohnungsmarkt zugeschnittene Lösungen gefunden werden. Einen weiterer Baustein zum Thema bildet die Innenentwicklung. Die Gemeinde will für bestimmte Flächen Aussagen treffen, welche Wohnformen auf diesen Grundstücken grundsätzlich infrage kommen.