Kreiszeltlager in Weyhe evakuiert: Feuerwehr zieht Bilanz

Von: Sigi Schritt

Die Betreuer führen die Teilnehmer vom Zeltplatz zur nahen KGS Kirchweyhe. © Sigi Schritt

Die Evakuierung des größten Zeltlagers in Niedersachsen ist erfolgreich verlaufen.

Weyhe / Landkreis – Sturmböen, Blitz und Donner über Weyhe: Wegen eines Unwetters musste Niedersachsens größtes Feuerwehrzeltlager am Sonntagabend kurzzeitig evakuiert werden. Für einige Kinder und Jugendliche sei das aufregend gewesen, berichteten Betreuerinnen und Betreuer. Die 1700 Teilnehmer und Betreuer wurden vorsorglich in der Turnhalle und in Klassenräumen der KGS Kirchweyhe untergebracht.

„Das Wetter ist das Unberechenbare“, sagt Lutz Budelmann, Sprecher der Kreisjugendfeuerwehr. Er zieht ein positives Fazit: Die Evakuierung sei nicht spontan, sondern gut geplant gewesen. Bereits am Sonntagnachmittag war klar, dass am Abend definitiv ein Unwetter über der Gemeinde Weyhe zu erwarten war. Deshalb habe sich die Lagerleitung mit dem Kreisbrandmeister und der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle beraten und ständig abgestimmt. Um 18 Uhr sei die Meldung gekommen, dass das Unwetter definitiv die Wesergemeinde erreichen würde. Ab diesem Zeitpunkt sei die „geordnete Evakuierung“ vorbereitet worden. Was das bedeutet? „Wir haben uns überlegt, wie und in welcher Reihenfolge die Jugendfeuerwehren aus dem Zeltlager gebracht werden.“

Nach dem Abendessen wurde der Krisenstab Social Media aktiviert. „Ein Team von 24 Feuerwehrleuten wurde vor vier Wochen in einem Lehrgang darin geschult, Meldungen über verschiedene Kanäle zu verbreiten. Es ist das erste Mal, dass wir Social Media nutzen“, sagt Budelmann. Jeder Kanal wurde von einer Person betreut: Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram. Zusätzlich wurden Nachrichten per E-Mail verbreitet. „Wir waren zu sechst, und ich war gestern dabei“, ergänzt der Kreisjugendfeuerwehrsprecher.

Es sei wichtig gewesen, alle Eltern schnell und umfassend zu informieren. Auch sie haben von dem Unwetter gehört. „Niemand muss sich Sorgen machen. Alle Kinder und Jugendlichen sind in Sicherheit“, lautete die Botschaft. Bevor das Gewitter und der Sturm über Weyhe hereinbrachen, waren alle Beteiligten längst in den Räumen der KGS.

„Wir haben einen Generalschlüssel und konnten so die Räume aufschließen.“ Die Teilnehmer wurden mit Getränken versorgt – und die Stimmung in der Schule war fröhlich.

Da auf dem Weg zur Schule eine Kreuzung der Kreisstraße am Freibad überquert werden musste, sperrten Feuerwehr und Polizei die Kreuzung für eine halbe Stunde für den Autoverkehr. Die jungen Teilnehmer hatten für die Evakuierung Spiele und Kuscheltiere mitgenommen, einige Kissen, andere Bettwäsche, um vorsichtshalber eine bequeme Unterlage zu haben. „Um 22.45 Uhr waren alle zurück, und um 23.15 Uhr lagen alle im Bett“, so Budelmann. Als die Teilnehmer wieder im Zeltlager angekommen waren, gab es noch einen letzten Post zum Thema Unwetter. Auch aus Sicht einer Betreuerin hat alles geklappt. „Die Kommunikation hat sehr gut funktioniert“, sagt Finja Rimek. Die frischgebackene Abiturientin der KGS Leeste ist Betreuerin bei der Jugendfeuerwehr Sudweyhe. Positive Rückmeldungen erhielt die Feuerwehr aber auch von vielen Eltern. Wie Sabine Rosenhagen aus Leeste fühlten sich viele Mütter und Väter durch die Kreisjugendfeuerwehr gut informiert.

Für so manches Kind ist die Evakuierung und der Aufenthalt in der KGS Kirchweyhe ein kleines Abenteuer. © Sigi Schritt

Wind trifft auf ein Gemeinschaftszelt: Mit vereinten Kräften stemmen sie sich gegen Böen. © Sigi Schritt

Die Evakuierung in die Turnhalle der KGS und in das Schulgebäude erfolgt nach einem ausgeklügelten Plan. © Sigi Schritt

Rund 800 Teilnehmer kommen in der Turnhalle unter. © Sigi Schritt

Auch eine Herausforderung, die gemeistert wird: Die Jugendfeuerwehren kümmern sich erfolgreich um die Sauberkeit auf dem Zeltlager-Areal. © Sigi Schritt

Eine kniffelige Aufgabe: Bei den Bootswettbewerben muss jede Crew mit einem Ring ein Ziel am Ufer treffen. © Sigi Schritt

Die Feuerwehr informiert erstmals über Social Media. © Sigi Schritt

Bewachen den Lagereingang für drei Stunden: Justin, John, Yonah-Iven, Luca und Jonas (Asendorf-Engeln). © Sigi Schritt

Elise genießt das Camping-Leben auf dem Areal der Jugendfeuerwehr Neuenkirchen. Dort gibt es zwölf Wohnzelte, drei Großzelte, ein Versorgungszelt und ein Volleyballfeld. © Sigi Schritt

Ein Höhepunkt des Zeltlagers: Die große Party am Mittwochabend mit DJ Toddy. Gäste willkommen. Eintritt frei. © Sigi Schritt

Nutzen die Zeit für ein kleines Duell. © Sigi Schritt