795 Stunden unterwegs

Streetwatcher ziehen Bilanz

+ Ein geschätztes Ritual: Polizeirätin Franziska Mehlan und der Dienstschichtführer Andreas Adolphs empfangen die Streetwatcher Frank Seidel, Bennet Hänsel, Sabine Tinzmann sowie Carsten Platt und übergeben eine Einsatztasche. - Foto: Schritt

WEYHE - Von Sigi Schritt. Die Streetwatcher blicken auf der Jahresbesprechung im Leester Polizeikommissariat auf ihren Einsatz in der elften Saison zurück. Sie ziehen ein positives Fazit. Dem schließt sich Polizeirätin Franziska Mehlan an. Sie lobt die ehrenamtlichen Helfer, die in Sachen Ruhestörung „ganze Arbeit leisten“ und die Beamten entlasten. „Wir konnten Anrufe durchgeben und fuhren selbst keine Einsätze, weil die Streetwatcher Probleme vor Ort gelöst haben.“ Sie gehören fest zum Weyher Sicherheitskonzept dazu, so Mehlan.