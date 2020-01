Störung verursacht Stromausfall in Leeste und Melchiorshausen

Avacon behebt Fehler

+ © dpa (Symbolbild) In Weyhe ist am Nachmittag gebietsweise der Strom ausgefallen. © dpa (Symbolbild)

In Weyhe (Landkreis Diepholz) ist am Nachmittag der Strom ausgefallen. Wie Avacon bestätigt, gab es eine Störung über mehrere Stunden in zwei Ortsteilen.