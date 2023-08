Zweifache Störung führt am Mittwoch zu Stromausfall in Weyhe

Von: Dierck Wittenberg

Eine Doppel-Störung hat in Teilen von Weyhe für einen Stromausfall gesorgt. © Symbolfoto: Wolfgang Maria Weber/Imago

Teile der Gemeinde Weyhe waren am Mittwoch bis in den Abend ohne Strom. In einigen Abschnitten sind die Lichter bereits nach einer Stunde wieder angegangen.

Weyhe – Ein Stromausfall hat am späten Mittwochnachmittag Licht und elektrische Geräte in mehreren Weyher Ortsteilen ausfallen lassen. Ab 16.20 Uhr häuften sich entsprechende Meldungen in den sozialen Netzwerken und auf Internetportalen wie www.störungsauskunft.de.

Den Meldungen zufolge war der Strom zumindest in Teilen von Kirchweyhe, Lahausen, Sudweyhe und Leeste weg. Auch gastronomische Betriebe und Einzelhändler waren dort demnach betroffen.

Nach Angaben der Avacon hatten ab 16.12 Uhr zwei Fehlerstellen in Kirchweyhe zu dem Ausfall geführt. Laut Christina Schulz, Sprecherin des Energieversorgers, war zwischen Marktplatz und der Straße Am Ring ein Erdkabel beschädigt worden. Zwischen Moordamm und Am Kuhzaun sei es zudem zu einem Defekt an einem Endverschluss in einer Trafostation gekommen. Die genaue Ursache der Beschädigung konnte die Sprecherin am frühen Abend noch nicht nennen. Wahrscheinlich sei das eine aber ein Folgefehler des anderen gewesen, vermutete Sprecherin Schulz.

Durch die beiden Fehler waren ihr zufolge 14 Trafostationen im Gebiet der Gemeinde Weyhe ausgefallen. Ein Teil der Stationen sei nach etwa einer Stunde wieder am Netz gewesen, der Rest sei gegen 18 Uhr wieder ans Netz gegangen, teilte die Avacon-Sprecherin der Kreiszeitung auf Anfrage mit.