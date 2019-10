Streichelhase in XXL soll Kinder begeistern

Neues Gestaltungselement auf Henry-Wetjen-Platz / Auf ein Wackeltier mit Feder verzichtet

+ Der Hase aus einem Beton-Granit-Gemisch wiegt rund 300 Kilo und soll einmal in der neuen Bibliothek einen Platz finden. Foto: Sigi Schritt

Weyhe - Von Sigi Schritt . Auf dem Henry-Wetjen-Platz in Leeste befindet sich ein neues Gestaltungselement, das besonders Kinder in den Bann ziehen soll. Die Gemeinde hat kürzlich einen Streichelhasen in XXL-Größe aufgestellt. „Das ist ein Handschmeichler“, sagt der zuständige Stadtplaner Christian Silberhorn. Er glaubt, dass das Tier in Ton-Optik viele Freunde gewinnen wird. Auf ein Wackeltier hat die Gemeinde bewusst verzichtet.