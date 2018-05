Straßennamen für Weyhe gesucht

Verwaltung für „Mekonikusweg“ oder „Hoher Weg“ aus

+ Zwischen der Raiffeisenstraße und dem Hohen Geestweg liegt das Baugebiet „Westlich Hoher Geestweg“. Der Ausschuss sucht einen Namen für die Planstraße.

Weyhe - Von Sigi Schritt. Die Gemeinde will der Planstraße, die sich im Bebauungsplan „Westlich Hoher Geestweg“ in Sudweyhe befindet, einen Namen geben. Über den Vorschlag des Bürgermeisters, die Straße in „Mekonikusweg“ zu benennen, soll die Politik am heutigen Dienstag um 18.30 Uhr im Bauausschuss abstimmen.