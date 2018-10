Straßenerhaltung: Gemeinde will 2019 Mittel verdoppeln

Verwaltung möchte im kommenden Jahr Aufträge im Wert von einer Million vergeben

+ Die Arbeiten an der Hördener Sandhöhe werden laut Verwaltung in Kürze abgeschlossen. - Foto: Ehlers

WEYHE - Von Sigi Schritt. In Sachen „Straßenunterhaltung haben wir deutlich Nachholbedarf“, umreißt die Bürgermeister-Stellvertreterin Ina Pundsack-Bleith ein großes Problem. Zu viele Wege in der Wesergemeinde sind nicht mehr in einem guten Zustand – das gilt auch für Seitenräume. Deshalb wollen die Rathaumitarbeiter auf die Tube drücken. Wie Pundsack-Bleith, Stellvertreterin des Bürgermeisters, am Donnerstag verkündete, plant die Verwaltung für 2019, die Haushaltsmittel für die Instandsetzung der Straßen und Wege zu verdoppeln – auf eine Million Euro.