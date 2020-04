Straßenausbau soll Ende April starten

Weyhe – Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) will voraussichtlich am Montag, 27. April, mit dem Ausbau der Straße Im Mühlengrunde im Ortsteil Sudweyhe sowie dem Kreuzungsbereich mit der Kirchweyher Straße beginnen. Das teilt die Gemeinde Weyhe jetzt mit. Diese will die über mehrere Monate angelegten Arbeiten dafür nutzen, zeitgleich den Gehweg in diesem Bereich zu erneuern, während das Land wiederum für den Radweg und die Fahrbahn zuständig ist, heißt es in einer Mitteilung.

Geplant sind insgesamt zwei Bauabschnitte, beide unter Vollsperrung und jeweils mit ausgeschilderter Umleitung. Bis Mitte Oktober soll alles fertiggestellt sein. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation und den damit verbundenen Unsicherheiten kann jedoch keine eindeutige Aussage dazu getroffen werden, ob dieser Starttermin gehalten werden kann, schreibt die Gemeinde. Sie habe die Anlieger bereits über die Auswirkungen für sie informiert – allerdings nicht wie sonst üblich in Form einer Versammlung, sondern aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus und der geltenden Kontaktverbote auf schriftlichem Wege. Für die direkt von den Arbeiten betroffenen Weyher ergebe sich etwa eine Kostenbeteiligung – jedoch nur für den gemeindeeigenen Gehweg. Für diesen wurden von der Gemeinde Weyhe 115 000 Euro veranschlagt, während die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr die Gesamtbaukosten mit 1,2 Millionen Euro angibt, heißt es in der Mitteilung weiter. Auftragnehmer ist die Firma Gottfried Stehnke Bauunternehmung mit Sitz in Osterholz-Scharmbeck, Bremen und Bremerhaven. Zu ihren Grundstücken sollen die Anwohner während der Bauphase kommen – wenngleich teilweise eingeschränkt. „Hier bitte ich schon einmal um Verständnis, dass sie zeitweise ihr Grundstück nicht mit dem Pkw befahren oder ihre Abfalltonnen zur Abholung nicht an ihren üblichen Ort gestellt werden können“, sagt Lena Heseding vom Fachbereich Bau und Liegenschaften im Weyher Rathaus. Sie versichert: „Sowohl die Straßenmeisterei Bruchhausen-Vilsen als auch der Bauleiter des Auftragnehmers werden ihnen jedoch mit Rat und Tat zur Seite stehen, die Einschränkungen so kurz wie möglich halten und frühzeitig über Pkw-Sperrungen informieren.“ Gewerbetreibende, Geschäfte und große Bauvorhaben in dem Gebiet, die ihre Lieferverkehre nicht über die ausgewiesenen Umleitungen leiten können, werden gebeten, sich vor Ort mit der zuständigen Baufirma abzustimmen, wie die Lieferungen erfolgen können, so Lena Heseding.