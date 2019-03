Straftaten: Fallzahlen gesunken

Leeste - Von Sigi Schritt. Die Anzahl der Straftaten in Stuhr und Weyhe ist gesunken. Bei der Vorstellung der Kriminalstatistik für das Jahr 2018 haben Franziska Mehlan, Leiterin des Polizeikommissariats, in Leeste, und Matthias Stegmann, Vizeleiter des Kriminalermittlungsdienstes einen aus ihrer Sicht „erfreulichen Trend“ verkündet.

Die Ordnungshüter registrierten exakt 2 955 Fälle (Weyhe: 1206 / Stuhr 1749) – das sind in der Summe 49 weniger als noch 2017. Mehr noch: Erstmals ist es der Polizei laut Mehlan gelungen, die Fallzahlen unter den 3 000-Wert zu bringen. Ein weiterer Aspekt erfreut die Ordnungshüter: Die Aufklärungsquote konnte gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden – von 59 Prozent auf 62,94 Prozent. Innerhalb der vergangenen zehn Jahren habe es ein solch positives Ergebnis noch nicht gegeben, blickt die Leiterin des Polizeikommissariats zurück. „Die Quote lag stets zwischen 53 und 59 Prozent.“

Franziska Mehlan und Matthias Stegemann zählen mehrere Gründe auf, wie dieses „hervorragende Ergebnis“ zustandegekommen ist. So hält der Einsatz- und Streifendienst bei den täglichen Fahrten Autofahrer an. Da gehe den Streifen so mancher Fisch ins Netz. Außerdem entfalten die jüngsten Fahrzeugkontrollen in Brinkum-Nord und zuletzt in Dreye ebenfalls ihre Wirkung. Weiterhin kann die Polizei auf die Hilfe der Bürger setzen, die Verdächtiges der Polizei melden. „Ein wachsamer Nachbar ist für uns der wichtigste Zeuge zur Ermittlung von Tätern“, so Mehlan. Sie appelliert an das Bauchgefühl der Weyher und Stuhrer. „Es ist dabei nicht notwendig, einen polizeilich geschulten Blick zu haben. Bürger sollten sich eher die Frage stellen, wer zum Beispiel nicht in die Straße gehört und vorsorglich das Kennzeichen eines Autos merken.

Zurück zu den Zahlen: Mit einem Anteil von 40 Prozent an dem Gesamtaufkommen bilden die Diebstahldelikte die größte Fallgruppe. In der Summe – 1178 Fälle (Vorjahr: 1251) – bilanziert die Polizei ebenfalls einen Rückgang um rund sechs Prozent. Die Aufklärungsquote sei „nur“ um ein Prozent auf rund 37 Prozent gestiegen, das mache sich bei der Gesamtsituation bemerkbar. Zum Vergleich: Im Jahr 2016 war sogar fast jede zweite Tat ein Diebstahl, so Stegemann.

In diesem Zusammenhang hat die Polizei einen jungen Weyher gestellt, der laut Stegemann „eine Vielzahl von Taten“ begangen hat. Seine Beute: Geldbörsen, Zigaretten. „Der junge Mann hat keinen Schulabschluss, kein richtiges Zuhause und wenig soziale Bindung. Kurzum, er hängt in der Luft.“ Franziska Mehlan und Matthias Stegemann hoffen allerdings auf ein Happy End. Sie begründen ihre Hoffnung auch darauf, weil die Polizei mit weiteren Behörden zusammenarbeitet und diverse Hilfsangebote unterbreitet. „Das machen wir öfter, als viele vielleicht denken.“ Dieser Straftäter lernt jetzt „feste Familienstrukturen“ kennen.

Bei einem anderen Komplex sind die Zahlen leicht gestiegen: Es geht um Wohnungs- und Firmeneinbrüche. Die Polizei weiß, dass diese Straftat die Opfer sehr belastet, weil sie einen Eingriff in die Intimsphäre darstelle. „Wir können die Täter nur schnappen, wenn man sie auf frischer Tat erwischt. Deshalb sollten sich die Bürger nicht scheuen, bei uns anzurufen“, so Mehlan.

In 149 Fällen hätten ungebetene Gäste Häuser in Weyhe und Stuhr besucht. Davon nutzten die Täter 36 Mal offene Haus- und Terrassen-Türen, um in die Gebäude zu huschen. Schmuck und Bargeld sind laut Matthias Stegemann noch immer beliebte Beutestücke. Das gilt auch für die Fälle, in denen sie besondere Sicherungen aufbrechen mussten. So ärgerlich jeder einzelne Fall für die Betroffenen sei: Seit 2015 gebe es einen Rückgang von 56 Prozent. „Viele Täter kommen aus Bremen“, erklärt Mehlan. „Die länderübergreifende Zusammenarbeit klappt sehr gut“, so die Beamtin weiter.

Beim Diebstahl aus Firmen ist ein gegenteiliger Trend auszumachen. 74 Fälle stehen 62 (2017) gegenüber.

Die Polizei verzeichnet eine Abnahme an Diebstählen aus Autos und konnte die Aufklärungsquote steigern. Bei den schweren Diebstählen, bei denen zum Beispiel Fensterscheiben eingeschlagen werden, bauen professionellen Täter gezielt Airbags und ganze Armaturenbretter aus. Bei den einfachen Diebstählen, wo zum Beispiel die Tür unverschlossen ist, lassen die Täter Sonnenbrillen, Geldbörsen und Taschen mitgehen.

Außerdem sind die Rohheitsdelikte wie Raub und Körperverletzungen zurückgegangen – von 370 auf 299 Taten. Das ist eine Veränderung um rund 20 Prozent. Die Polizei konnte erfolgreich Überfälle auf Stuhrer Lebensmittelmärkte aufklären und einen Intensivtäter aus dem Verkehr ziehen, erklärt Franziska Mehlan.

Auch zum Thema Fahrraddiebstahl nimmt die Polizei Stellung. Das Kirchweyher Fahrradparkhaus habe einen großen Anteil daran, dass insbesondere in der Wesergemeinde weniger Räder entwendet werden. Die Fallzahlen sind von 244 auf 216 gesunken. Das ist ein Rückgang um elf Prozent, erläutert die Beamtin.

