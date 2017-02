Storchenpaar in Weyhe-Ahausen komplett

Wieder vereint: Das Storchenpaar in Ahausen.

Weyhe - Immer wenn Wolfgang Pankalla aus Weyhe-Ahausen auf Tour geht, schwenkt sein Blick auf das jenseits der K 331 hinter der Bushaltestelle liegende Anwesen des Tierarztes Oetjen. Und dort hat er eine freudige Entdeckung gemacht: Schon am 6. Februar saß Vater Storch auf dem Nest, schreibt der Naturfreund. Und 18 Tage später sei auch Frau Storch eingetroffen.

Auf seinen Reisen mit den Naturfreunden sei es immer ein ganz besonderes Erlebnis für ihn, wenn sich die Störche auf der Ostroute über die Gebirge in die Höhe schraubten, um auf dem Hin- wie auch auf dem Rückweg wieder eine größere Etappe unter die Flügel zu nehmen. Das konnten die Naturfreunde besonders auf der Westroute in Spanien an der Straße von Gibraltar beobachten.