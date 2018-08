Erichshofer Holger Hartwich ärgert sich über Postautos

Weyhe - Von Detlef Voges. Der Tag könnte so schön sein für Holger Hartwich an der Erichshofer Ringstraße, wäre da nicht der Ärger mit den Post-Autos. Zweimal am Tag Gestank wegen der Diesel-Bullys, sagt Hartwich und wundert sich, warum die Post nicht auf die umweltfreundlicheren Elektro-Autos umstellt.

Mehr noch als der Gestank regt den Erichshofer aber auf, dass die Postfahrer auf seinem Grundstück wenden. „Die Pflasterung war teuer. Das zahlt mir doch kein Mensch, wenn die mir das kaputt fahren“, erklärt Hartwich. Der Erichshofer wohnt an der Ringstraße in einer Sackgasse. Das sei sichtbar ausgeschildert. Das wüssten doch auch die Postfahrer. Aber Wenden auf privatem Grundstück gehe doch nicht, so Hartwich.

So sieht es auch Maike Wintjen, zuständige Pressesprecherin der Post in Hamburg. „Das darf kein Fahrer“, sagt Wintjen. Das müsse der Betroffene dem Postfahrer einfach untersagen. Gleichzeitig fragt sich die Pressesprecherin, wie es denn die Fahrer in den viel größeren Müllwagen in der Sackgasse dort anstellten. „Die fahren rückwärts rein“, betont Hartwich, der eine Postfahrerin auch darauf aufmerksam gemacht habe. „Ich darf nicht rückwärts fahren“, habe die ihm gesagt. Das bestätigte Maike Wintjen nicht, sprach aber von einem Risiko, wenn Postfahrer etwa in engen Sackgassen rückwärts fahren müssten.

Was den Geruch anbelange, so sei die Post dabei, sich in den kommenden Jahren von allen „stinkenden Fahrzeugen“ zu trennen, so Wintjen. Das erfolge aber natürlich nur schrittweise und nicht von heute auf morgen. „Wir haben ja schon viele Street-Scooter im Einsatz“, hebt die Pressesprecherin hervor. Der Hersteller, die Streetscooter GmbH, ist eine Tochtergesellschaft der Post. Bis September 2017 gingen 17.000 Elektro-Fahrzeuge vom Band. Langfristig plant die Post die Umstellung aller 70.000 Fahrzeuge auf E-Qualität.