Ein stimmungsvoller Jahresabschluss

Silvesterkonzert in der Felicianuskirche: Elisabeth Geppert und Thomas Gerlach spielen Stücke aus Klassik und Barock

+ Kantorin Elisabeth Geppert an der Kuhn-Orgel und Trompeter Thomas Gerlach präsentieren neben klassischen Orgel- und Trompetenstücken auch Opernmelodien. - Foto: Jysch

Kirchweyhe - Von Rainer Jysch. Was vor Jahren einmal als Benefizkonzert begann, ist inzwischen zu einer gut besuchten Traditionsveranstaltung geworden: das festliche Konzert für Trompete und Orgel in der Felicianuskirche in Kirchweyhe am letzten Tag des Jahres.