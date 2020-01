Sternsinger bringen Segen in das Rathaus

Weyhe - Frieden steht im Mittelpunkt der Aktion Dreikönigssingen. Unter dem Leitspruch „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“ haben 24 Sternsinger der katholischen Kirchengemeinde Heilige Familie in Kirchweyhe in fünf Weyher Ortsteilen sich für in Not leidende Kinder eingesetzt und sammelten Geld.

In den Gewändern der Heiligen Drei Könige überbrachten die Fünf- bis Zwölfjährigen den Segensspruch „20*C+M+B+20“ in zahlreiche Häuser – darüber freuten sich in diesem Jahr nicht nur katholische, sondern auch evangelische Familien, hieß es. Außerdem besuchte ein Teil der Gruppe zusammen mit Eltern und Betreuern das Weyher Rathaus. Bürgermeister Frank Seidel empfing die jungen Gäste und übergab ihnen einen Betrag in Höhe von 100 Euro.

Die Mädchen und Jungen nutzten die Gelegenheit einer Gesprächsrunde im Kleinen Sitzungssaal, Wünsche für die Zukunft zu formulieren. Sie hatten sie schon zuvor auf Friedenstauben geschrieben. Frieden, Klima und Umwelt waren die Themen, um die sich die Wünsche rankten. Konkret wurden Schüler auch: Sie wollen den Autoverkehr an der Grundschule Kirchweyhe eindämmen. So machte sich ein Schüler dafür stark, Parkverbote auszusprechen. Eine andere Schülerin wollte in Höhe der Schule eine weitere Bushaltestelle errichtet wissen. Mehrere Zebrasteifen wurden ebenso eingefordert: an der Hagener Straße in Leeste und in Ahausen.

Außerdem wollten einige Kinder und Mütter, dass von der Gemeinde rückgebaute Spielplätze wieder eine schöne Ausstattung bekommen. Der Bürgermeister machte sich viele Notizen.