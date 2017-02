Die Stellenausschreibung landete fast im Altpapier

Kirchweyhe - Von Philipp Köster. Albert Gerling-Jacobi will einen Geburtstagsbesuch machen und klingelt an der Tür. Eine Frau öffnet ihm: „Sind Sie der Stripper?“ – „Nein, der Pastor.“ Mit großem Vergnügen erzählt der scheidende Kirchweyher Pfarrer diese Anekdote aus den vergangenen knapp zwei Jahrzehnten seiner Amtszeit in der Felicianuskirchengemeinde. „Was ich besonders schön fand: dass sie mir den Job als Stripper zutraute“. Eine besonders hohe Stirn hatte Gerling-Jacobi schon bei Dienstbeginn 1998, „bei dem Besuch hatte ich aber auch noch sechs bis sieben Kilogramm mehr“.

Nach rund 19 Jahren nimmt der 57-Jährige seinen Hut und geht nach Syke. Dort wird er ab dem 1. März als sogenannter Fundraiser für den Kirchenkreis Syke-Hoya tätig sein. „Schwer zu übersetzen.“ Es geht ums Netzwerken, um Kontakte, eigentlich aber ums liebe Geld. Gerling-Jacobi will Gemeinden bei der Beschaffung von Geld für Projekte hilfreich sein. Geld, das von Spendern, aus Stiftungen oder aus EU-Töpfen kommt.

Die Zeit als Gemeindepastor ist dann vorbei. Ein Kreis schließt sich mit diesem Sonderpfarramt unter dem Dach des Kirchenkreisamtes. Denn vor Kirchweyhe war Albert Gerling-Jacobi sieben Jahre Berufsschulpastor in Verden. Ein spannender Job mit kernigen Metallern, zuweilen schwierigem Religionsunterricht und prägenden Freizeiten mit Ponyreiten für die Heranwachsenden auf Spiekeroog.

Der Wechsel ins Gemeindepfarramt war dann mit einigen glücklichen Fügungen verbunden. Die Stellenausschreibung für die Stelle in St. Felicianus in der „Evangelischen Zeitung“ lag eigentlich schon so gut wie im Altpapier. Und als der Pfarrer den hiesigen Kirchenvorstand schon überzeugt hatte und auch der Landessuperintendent im Boot war, stellten die Verantwortlichen im Landeskirchenamt in Hannover fest, dass gar keine Bewerbung von Gerling-Jacobi vorgelegen hatte.

„Wir sind im Team immer super klargekommen“

Doch am Ende ist alles gut gegangen. Der neue Pastor bezog zunächst mit Ehefrau Charlotte Jacobi eine Wohnung an der Ahornstraße, im Mai 1999 ging es mit den 1998 geborenen Zwillingen ins renovierte Pfarrhaus am Kirchweg. „Ich war damals der Jüngste, heute bin ich der Senior“, blickt er auf die Anfänge mit den Kollegen Thomas Aehnelt, Horst Krüger und Dagmar Brusermann zurück. Damals wie heute nur noch im Dreier-Gespann mit Gudrun Müller und Karsten Damm-Wagenitz galt und gilt: „Wir sind im Team immer super klargekommen. Das ist nicht selbstverständlich. In grundlegenden Dingen stimmen wir überein, doch wir sind so verschieden, dass wir uns keine Konkurrenz machen.“

Besonders viel Energie hat er in die „Alltagsaufgaben“ gesteckt, etwa Beerdigungen und Konfirmandenunterricht. Viel Freude haben ihm die von Thomas Aehnelt „geerbten“ Kinderbibeltage mit einem „tollen Mitarbeiterteam“ gemacht, mit dem er nach Wittenberg und Rom gereist ist. Als seine „Babys“ sieht Gerling-Jacobi besondere Gottesdienstformen an, wie die Taufen an Himmelfahrt in der Hache oder den großen im Rahmen von „Weyhe total“ auf dem Marktplatz. Für Organisator Heinz-Hermann Kuhlmann gehört der Pastor zum Inventar. Darum hat er ihn auch noch ein letztes Mal für den September „gebucht“.

Ansonsten will der 57-Jährige aber künftig nicht mehr in Kirchweyhe „herumgeistern“. Weyhe kam auch nicht als Wohnort in Betracht. Mit Gattin und den drei erwachsenen (oder so gut wie) Kindern zieht er bald nach Bremen. Ehefrau Charlotte Jacobi hat es nicht so mehr ganz so weit in ihre Bremerhavener Arztpraxis. Und der Werder-Fan und Dauerkarteninhaber kann dann zu Fuß zum Weserstadion laufen. „Ich würde auch ein Jahr in die zweite Liga mitgehen.“

Er geht „ohne Groll“

Kirchweyhe verlässt er „ohne Groll“. Aber wenn ich jetzt nicht mehr etwas Neues gemacht hätte, dann gar nicht mehr“, sagt der 57-Jährige. Wenn er einen Wunsch frei gehabt hätte, dann hätte die „bezaubernde Jeannie“ die abseits vom heutigen Zentrum gelegene Kirche in die Nähe des Marktplatzes versetzt. Das Gotteshaus am Rande, dessen Geläut man bei ungünstigem Wind noch nicht einmal auf dem Friedhof hört, spiegelt ein bisschen auch die zunehmende Kirchenferne der Menschen wider. „Die Hälfte der Konfirmandeneltern ist nicht Mitglied, bei Paaren vor dem Traualtar ist es nur einer von beiden.“ Die Kirche muss sich für Gerling-Jacobi in den kommenden Jahrzehnten auf neue Arbeitsfelder einstellen oder zumindest schauen, was sie noch tun will und kann und was nicht. „Hier in der Gemeinde ist es nicht schwer, für ein Projekt 80 ehrenamtliche Helfer zu finden.“ Doch dauerhaft und darüber hinaus – das sei nicht so einfach.

Egal, welche Gestalt die Kirche in Zukunft haben wird, eines wird wie schon in der Vergangenheit sicher nicht zu den Aufgaben der ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter zählen – das Strippen.