Standortwechsel geglückt: Weinfest von nun an in Leeste

Von: Horst Meyer

Trotz des am Samstag eher durchwachsenen Wetters haben die Besucher des Weinfestes am neuen Standort in Leeste ihren Spaß gehabt. © Horst Meyer

Der Lions Club Bremer Süden hat am Wochenende Weinfest eingeladen – am neuen Standort auf dem neu gestaltete Henry-Wetjen-Platz in Leeste.

Leeste – Einerseits bereits die zwanzigste Auflage, andererseits eine Premiere. Nach drei Jahren pandemiebedingter Pause wollte der Lions Club Bremer Süden am vergangenen Wochenende mit dem traditionellen Weinfest wieder durchstarten.

Weinfest nicht mehr in Kirchweyhe, sondern in Leeste

Das Weinfest, dessen Erlöse örtlichen sozialen Projekten zugutekommen, hatte sich am Marktplatz in Kirchweyhe etabliert. Es hatte aber Dimensionen angenommen, die von den Vereinsmitgliedern ehrenamtlich kaum noch zu bewältigen waren, wie der am Freitag noch im Amt befindliche Clubpräsident Robert Müller berichtete. Der neu gestaltete Henry-Wetjen-Platz in Leeste bot sich als „kleinere Alternative“ an. Gespräche mit der Gemeinde und mit den Nachbarn des Platzes verliefen vielversprechend, sodass einer Premiere am neuem Standort nichts im Wege stand.

Dennoch, auch im etwas kleineren Umfang eine Herausforderung für die Lions Mitglieder. Lediglich zwei Stände wurden nicht von ihnen besetzt. Jörn Krehl vom örtlichen Weinhaus Viva offerierte Weine und Spirituosen aus seinem Sortiment. Einen weiteren Stand besetzte die benachbarte evangelisch-lutherische Kirchengemeinde und präsentierte verschiedene Säfte als Alternativangebot zu den alkoholischen Getränken. Barbara Hebrock und Brigitte Unruh freuten sich an diesem Stand über einen „guten Umsatz und viele nette Gespräche“.

An weiteren Ständen bot Lions alles, was zu einem gemütlichen Sommerabend mit Freunden dazugehört. Neben dem Bratwurststand verkauften Edith Müller und Hannelore Lemmermann frisch gebackene Brezeln. „Ohne Bierwagen geht es hier auch beim Weinfest einfach nicht“, begründete Jürgen Lemmermann dessen Anwesenheit.

Durchwachsenes Wetter während des Weinfestes in Leeste

Wetterbedingt mussten die Organisatoren allerdings einige Abstriche machen. „Der Freitag war ein Traum“ resümierte Jürgen Lemmermann, Pressesprecher des Vereins. Der Samstag stand zunächst unter keinem guten Stern. Nachdem es bereits den ganzen Tag geregnet hatte, fiel auch bis kurz nach 19 Uhr viel Wasser vom Himmel. Einige Unentwegte ließen sich davon ebensowenig abschrecken wie die Organisatoren. „Wenn in Leeste schon einmal etwas angeboten wird, muss man das doch unterstützen“, waren sich Jörg Bender und Thomas Purnhagen sicher. Sie genossen zusammen mit ihren Ehefrauen holländischen Wein und Käsehäppchen.

Holländischen Wein? „Ja, den gibt es“, wusste Robert Müller zu berichten. „Ich konnte das dortige Weingut vor einigen Jahren bereits besichtigen“, ergänzte er. Möglich wurde dieses Angebot durch elf Mitglieder des befreundeten Lions Clubs aus Goor in der Provinz Overijssel in den Niederlanden. Zusammen mit den Käsehäppchen verkauften sie den Wein am Stand, direkt neben der Musik.

Gute Stimmung trotz Regen: So lief das Weinfest auf dem Henry-Wetjen-Platz in Leeste

Die Holländer waren es denn auch, die dem Wetter am Samstag Paroli boten und während eines Regenschauers mit einer Polonäse zu von Discjockey Wolfgang Wetzler präsentierten Sommerhits über den Platz zogen. Auf der Freifläche vor dem Lkw wurde am Freitag auch fleißig getanzt. Ein Großteil der etwa 400 Sitzplätze an Festzeltgarnituren war mit Partyzelten überdacht. Dennoch sah man die Organisatoren Samstag damit beschäftigt, Tische und Bänke zu trocknen. „Ab etwa 19.30 Uhr blieb das Wetter dann stabiler und die Gäste kamen wieder“, berichtete Jürgen Lemmermann und ergänzte: „Die Holländer starteten eine neue Polonäse, der sich immer mehr Besucher anschlossen. Danach wurde auch wieder getanzt.“

Lemmermann zeigte sich erfreut, dass der Wechsel zum Henry-Wetjen-Platz gelungen ist. „Es war eine tolle Veranstaltung, unsere Gäste und wir haben es genossen“, stellte er abschließend fest.